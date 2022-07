L’Associació Amics de Mossèn Huguet va organitzar ahir una jornada amb motiu del desè aniversari de la mort de l’il·lustre capellà solsoní. L’homenatge va acabar amb la inauguració d’un nou banc al passeig de Pare Claret de Solsona, després de la conferència sobre «Bíblia i ecologia» a càrrec de M. Claustre Solé i Auguets. També hi va intervenir el filòsof Víctor Pérez (Moixic), que va recitar fragments de l’obra Xàldigues, d’Huguet. A continuació, els assistents es van desplaçar davant del banc per fer-ne la inauguració. L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va dedicar unes paraules d’agraïment a mossèn Huguet. Va recordar que va aportar molt a la ciutat i a la seva gent. També va agrair a l’associació que l’homenatgi cada any. Per finalitzar, Pere Cuadrench va interpretar amb el saxo Un núvol blanc, de Lluís Llach.