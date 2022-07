Els dimecres de juliol a les vuit del vespre, el Museu de Solsona organitza un cicle de conferències per aprofundir en el coneixement de l’església i el conjunt de pintura mural de Sant Quirze de Pedret. Les ponències s’hi aproximaran des dels vessants històric, de conservació, artístic i musical.

Sota el títol «Pedret i el seu món», el museu proposa un cicle de conferències al voltant de Sant Quirze de Pedret. L’estrenaran els historiadors Jordi Bolòs i Víctor Hurtado aquest dimecres amb una intervenció sobre els comtats d’Urgell i Berga dins l’imperi carolingi per contextualitzar històricament l’època de construcció de la primera església.

El dimecres 13, la restauradora Cristina Martí exposarà els treballs de restauració que s’han dut a terme sobre el conjunt de pintura mural de l’absis, sense eludir els esculls que presentava l’operació i curiositats del procés.

«Gregorià per als frescos de Pedret - Concert solista comentat» serà la proposta del dimecres 20, a càrrec de l’artista multidisciplinari Marc Vilajuana, que transportarà el públic a l’edat mitjana per escoltar un concert comentat de cant gregorià.

Finalment, la historiadora de l’art Immaculada Lorés farà un recorregut per totes les vivències del conjunt de pintura mural des que fou arrencat fins als nostres dies.