La festa de Sant Cristòfol de Solsona recupera la plena normalitat i suma novetats

Solsona celebrarà aquest cap de setmana la festa de Sant Cristòfol, el patró dels conductors, enguany recuperant la plena normalitat i incorporant algunes novetats com la figura del pendonista d’honor. Els organitzadors esperen que es beneeixin al voltant de 300 vehicles a la plaça del Camp.

L’any 2020 la festa no es va dur a terme per la pandèmia de la covid-19 i l’any passat va quedar limitada a la missa i la benedicció dels vehicles. Aquest any, però, es recuperaran alguns dels actes paral·lels. El primer serà dissabte a 2/4 d’11 de la nit, amb la primera revetlla d’estiu. La plaça del Camp acollirà un concert del quartet Stres Band que oferirà diverses versions amb la veu de la solsonina Teresa Subirà. L’endemà a les 9 del matí també es recuperarà l’esmorzar de xofers. Es tracta d’una trobada dels professionals del sector del transport que es farà al bar Casal.

Després de l’esmorzar és quan tenen lloc els actes més tradicionals i representatius de la festa com són la missa i la benedicció dels vehicles. La missa començarà a les 11 del matí a la Catedral de Solsona i allà es beneiran les medalles dels transportistes assistents. Després, a les 12 del migdia, es farà la benedicció dels vehicles a la plaça del Camp a càrrec del rector de Solsona, Lluís Ruiz i amb l’acompanyament musical de l’orquestra Patinfanjàs.

La principal novetat d’enguany és la incorporació de la figura del pendonista d’honor. D’aquesta manera l’organització de la festa vol retre homenatge als pioners del sector del transport de Solsona i comarca. El primer serà Lluís Colillas Coromina. «Ell i el seu pare ja van començar amb el món del transport. Feien trajectes amb autobús connectant Solsona, Cardona i Su. L’empresa ha anat evolucionat amb els anys i ara encara és activa amb el nom de Transcolisa», expliquen des de la comissió organitzadora de la festa. Cada any s’homenatjarà a una persona diferent.

Pel que fa a la benedicció esperen una participació semblant a la de l’any passat però creuen que hi haurà menys vehicles pesants ja que la seva presència cada any és inferior.