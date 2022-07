La primera reunió per tractar el futur del Centre Sanitari del Solsonès entre el Consell Comarcal i la direcció del Catsalut va acabar sense avenços importants. En la trobada hi van participar Sara Alarcón, presidenta del Consell; Josep Caelles, conseller comarcal d e salut i Gemma Craywinckel, directora del Servei Català de la Salut. Era la primera reunió presencial entre les dues administracions des de la posada en marxa de l’actual govern català.

Alarcón va explicar ahir en la junta del Centre Sanitari com va anar aquesta reunió, que es va celebrar el 23 de juny. La voluntat del Consell Comarcal abans de la reunió era que aquesta es fes amb la taula de representació territorial que es va crear fa uns mesos precisament per tractar el futur del Centre Sanitari, però Catsalut només va convocar a la presidenta del Consell i a un acompanyant, que va ser el conseller Caelles.

Durant la reunió els representants comarcals van traslladar la voluntat de que la propera reunió es dugués a terme amb la taula de representació territorial. En aquest sentit, Alarcón va explicar ahir que el proper pas és convocar aquesta nova reunió tot i que la previsió és que no es pugui celebrar fins, com a mínim, el mes de setembre. Més enllà d’això, Alarcón va assegurar que no hi va haver grans avenços ja que es volia esperar a convocar tota la taula.

«Feia molt temps que demanàvem una trobada però no acotada com es va acotar si no que volíem que es convoqués la taula que s’havia creat precisament per això», va apuntar Alarcón ahir a Regió7. En aquest sentit la presidenta del Consell Comarcal recorda que l’objectiu de trobar-se amb el Catsalut és parlar del futur del Centre Sanitari i, per tant, de la seva gestió. «Per nosaltres és clau i a més la preocupació territorialment a la comarca sobre la sanitat i el Centre Sanitari hi és», apunta Alarcón. La presidenta del Consell Comarcal diu, però, que creu que qui ha de fer aquest canvi en la gestió és qui en té la competència. «Al final se li ha de donar veu a la comarca i són els seus representants els que formen la taula», diu per altra banda la presidenta.

Pel que fa a com ha de ser la futura gestió del Centre Sanitari Alarcón diu que «volem que el Centre estigui gestionat sota un paraigües que li permeti tenir un servei sanitari de qualitat en tots els paràmetres. I si per això la gestió l’ha de dur el Catsalut o qui sigui nosaltres estarem a favor sempre que la sanitat pública del Solsonès sigui de màxima qualitat».