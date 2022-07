Tots els batlles del Solsonès van votar a favor ahir d’una moció que reclama al Govern de la Generalitat que agilitzi l’aprovació de l’Estatut del Municipi Rural abans que finalitzi aquest any.

Fa quatre mesos Clariana de Cardener ja va acollir la primera reunió entre una cinquantena d’alcaldes de municipis rurals i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Llavors es va anunciar la creació d’aquesta llei, que té l’objectiu d’adaptar la normativa actual a la idiosincràsia dels municipis rurals fent efectiu el reequilibri territorial. Tot i això, els batlles del Solsonès juntament amb l’entitat municipalista Eines del Repoblament Rural, es mostren encara preocupats «per la situació d’emergència per la manca de desenvolupament rural que pateixen molts dels municipis de Catalunya, especialment els de menys de 2.000 habitants».

«Si ens creiem el país, s’ha de fer el possible per solucionar aquesta greu situació que viu el món local rural, l’època de les paraules i les bones intencions ja ha passat, ara es tracta de ficar-se seriosament a la feina amb aquest tema», assegura la moció aprovada ahir. En aquest sentit l’escrit també critica que «sovint es pensa que el territori es pot protegir des d’un despatx ben allunyat d’aquesta realitat, aquest és i ha estat un greu error, com es demostra cada vegada que hi ha incendis, inundacions o altres circumstàncies adverses, que se superen col·lectivament des del territori i des del coneixement de les diverses realitats rurals de Catalunya».