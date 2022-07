El Solsonès s'integrarà al sistema tarifari de Barcelona a finals d'aquest any

La comarca del Solsonès quedarà integrada tarifàriament a la regió metropolitana de Barcelona durant l’últim trimestre d’aquest any. Així ho va assegurar la directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius, durant el Consell d’Alcaldies del Solsonès celebrat ahir. El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ho va aprovar fa només uns dies.

Rius va explicar que el Solsonès faria efectiva la integració tarifària formant part de la setena corona del sistema actual. Així es fa servir el mateix sistema que amb el Berguedà i el Ripollès. El Solsonès quedarà dividit en dues subzones que tindran costos diferents, però encara s’ha de definir com es farà aquesta divisió. En tot cas, els municipis més llunyans de Barcelona seran els que tindran un cost més elevat. Això es fa amb previsió al futur model que es vol aplicar pel que fa al transport públic amb el qual el cost dels trajectes estarà relacionat amb els quilòmetres recorreguts independentment de les zones.

La integració suposa la creació d’un paquet de 7 zones Solsonès-Barcelona, que inclou una targeta de 10 viatges de l’operador per anar fins a Barcelona i d’una T-Casual d’una zona per a poder fer els transbordaments dins de la ciutat. L’estalvi en cada desplaçament a la capital catalana amb transbord se situarà al voltant del 40% respecte el sistema actual.

Mercè Rius va explicar que s’ha decidit millorar la connexió de Solsona amb Barcelona, i no amb Lleida, perquè és el trajecte en el què es fan més viatges. Per exemple, l’Alt Pirineu i l’Aran també quedarà integrat al sistema tarifari però en el seu cas a la demarcació de Lleida.

Connexió amb Lleida

La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, va recordar que aquesta integració tarifària estava prevista des de l’any 2011 i va reclamar que també es millori la connexió de la comarca amb Lleida ja que actualment ja molt pocs trajectes que connectin Solsona amb la seva capital provincial. En aquest sentit va reclamar alguna solució per poder augmentar la freqüència. Rius, per la seva banda, va proposar que una possible millora podria ser la de crear un abonament pels viatgers per tal de poder fer els trajectes entre les dues poblacions a un preu més reduït.