Alguns alcaldes del Solsonès denuncien que els abocaments incontrolats de deixalles als punts de recollida dels seus municipis són continus, sobretot després de la posada en funcionament del sistema porta a porta a Solsona.

L’alcalde d’Olius, un dels municipis més perjudicats, critica la manca de civisme dels responsables d’aquests abocaments. El terme d’Olius pràcticament envolta el de Solsona, i això fa que els seus punts de recollida siguin els més propers per a les persones que no volen seguir el sistema porta a porta de la capital comarcal. Té punts a la Torregassa, al Molí del Pont, a Brics i al Pla d’Olius, tot i que els dos últims són els més conflictius. «Ens tiren moltes deixalles sense classificar. La gent ho deixa a terra i no es digna ni a tirar-ho als contenidors. Al de resta hi pots trobar de tot, des d’orgànica fins a plàstics. És una cosa bestial», lamenta el batlle Antoni Márquez.

La solució definitiva a aquesta problemàtica és el nou model de recollida selectiva comarcal, que consistirà en la construcció d’illetes tancades arreu del territori on només hi podran tenir accés els veïns de cada zona per tal de dipositar-hi les deixalles. El projecte, però, avança molt lentament per problemes de gestió relacionats amb les condicions urbanístiques del projecte. De fet, a Llobera ja han tancat un dels punts de recollida, el situat a l’Hostal Nou, per tal que només hi puguin accedir els veïns i ha funcionat. Altres municipis que tenen el mateix problema en alguns dels seus punts de recollida com Olius i Llobera són Riner, Lladurs i Castellar de la Ribera.

El Consell Comarcal és conscient d’aquesta situació i ja ha estudiat algunes possibles mesures per millorar-la, com per exemple l’increment de la freqüència de recollida en els punts conflictius. Actualment s’hi passa entre 3 i 4 vegades per setmana, però si s’augmentés la freqüència a 5 o 6 passades, el cost del servei s’incrementaria en 15.000 euros anuals a repartir entre els municipis que utilitzen aquest servei. Paral·lelament, la presidenta del Consell, Sara Alarcón, va assegurar que es demanarà als cossos de seguretat que s’incrementi la vigilància en aquests punts per evitar que es produeixin aquests fets.