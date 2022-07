Des d’ahir fins al 16 de juliol la pedalada popular PedalaPirineu recorre el Pirineu i el Prepirineu. La iniciativa, que neix de la confluència entre amants de la bicicleta, del Pirineu i de la Plataforma STOP JJOO per reivindicar un Pirineu Viu i la necessitat de construir un nou model per al territori, farà parada demà a Sant Llorenç de Morunys, on es faran diversos actes.

Demà la pedalada s’aturarà i farà nit a Sant Llorenç de Morunys. El Casal Popular l’Estaca de Sant Llorenç i el Casal Popular la Fura de Solsona han organitzat diferents actes. A les 7 del vespre faran una taula de debat sobre habitatge que tindrà lloc a la plaça Major. Consistirà en un debat interactiu on es mostraran les problemàtiques amb l’habitatge actuals i es buscaran alternatives. Després, a 1/4 de 9, la jornada continuarà amb la festa de comiat de la neu, una gimcana al carrer de l’Esperança on es podran practicar disciplines olímpiques d’hivern sense neu. Així, els organitzadors volen recrear uns jocs olímpics d’hivern a les muntanyes catalanes en plena emergència climàtica com a crítica a la convocatòria ja fallida dels Jocs Olímpics d’Hivern per a l’any 2030. La jornada finalitzarà a les 9 del vespre amb un sopar popular al Casal de l’Estaca que tindrà música d’ambient. La pedalada va començar ahir a Ripoll i s’acabarà el 16 de juliol a Sort en un acte final de ruta. Passarà durant aquests dies per les sis comarques de la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran i també per les comarques del Ripollès, Berguedà i Solsonès. Durant el recorregut es faran parades de denúncia al model existent, però també es voldrà visibilitzar les iniciatives transformadores del territori.