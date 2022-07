L’Ajuntament de Riner va inaugurar ahir l’ampliació del local social de Freixinet. Amb aquesta actuació l’equipament ha guanyat en espai, polivalència, estètica i accessibilitat. L’acte inaugural va ser presidit per David Rodríguez, secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran, i hi va assistir Joan Solà, alcalde de Riner, i un gran nombre de veïns del municipi.

Joan Solà va recordar l’origen popular d’aquest equipament, una iniciativa sorgida l’any 1981 d’un grup de joves del poble, i en la qual van participar gairebé totes les famílies de la parròquia fent aportacions econòmiques per sufragar l’obra. Va destacar que la placeta situada entre el local social, els vestidors i la pista poliesportiva s’ha batejat amb el nom d’Ignasi Torres Salvans, en honor del veí que va cedir el terreny per bastir la construcció.

L’ampliació permetrà disposar de més espai i millor condicionat per fer-hi actes públics o per a ús dels veïns per celebrar-hi esdeveniments privats com festes, convencions, conferències, xerrades, o per a lloguer d’espais.

Amb aquesta actuació s’han adequat també alguns elements de cara a una segona intervenció, que, entre altres iniciatives, permetrà la instal·lació d’una nova cuina. També s’han fet noves instal·lacions per ubicar-hi més endavant una caldera d’estella que substituirà les tres de gasoil que ara hi ha, al local social, a l’escola i als vestidors esportius.

Aquestes obres, que s’han dut a terme entre els mesos de gener i juny del 2022 amb un pressupost global superior als 196.000 euros, han estat finançades en el 95% pel Pla d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).