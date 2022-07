El PSC va presentar, ahir, una proposició de llei de canvi d’adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà per tal que passin a formar part del Solsonès i de la vegueria de la Catalunya Central, una voluntat que els dos municipis tenen des de fa anys.

De fet, els alcaldes de Torà, Magí Coscollola i Biosca i Josep Puig, van comparèixer el 3 d’octubre de 2019 davant la Comissió d’Afers Institucionals per explicar la seva voluntat de canviar de comarca. En aquell moment els portaveus de les diferents formacions polítiques que van intervenir es van mostrar oberts i disposats a treballar per aconseguir-ho mitjançant la creació d’una eina legislativa que ho fes possible. Però després de dos anys i mig no s’ha dut a terme cap avenç en aquest sentit. Per aquest motiu el partit socialista ha iniciat aquest tràmit.

Els dos municipis segarrencs pertanyen al partit judicial de Solsona, al Registre de la Propietat de Solsona i a l’Oficina de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de Solsona. Biosca forma part de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès mentre que algunes masies de Torà també es beneficien d’aquest servei. Els hospitals més propers són els d’Igualada i Manresa. Per altra banda, els dos municipis tenen reconeguda la seva condició de municipis de muntanya pel que les seves necessitats poden trobar millor acollida en una comarca de muntanya com el Solsonès que a la Segarra que no gaudeix d’aquest reconeixement.

La voluntat de mantenir aquests serveis és un dels principals motius pel qual els ajuntaments volen fer efectiu el canvi territorial.