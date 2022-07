Què podem fer si sospitem que la nostra filla viu violència en la seva relació afectiva? Com poder ajudar-la si ha patit una agressió sexual? Com podem repensar l’educació afectiva i sexual d’infants i joves per fer impensables les violències masclistes? Aquestes són les tres qüestions a les quals la campanya del Solsonès "Impensables" dona resposta mitjançant tres vídeos en format d’entrevista a la psicòloga social experta en la matèria Gemma Altell. Hi participa la periodista solsonina Maria Moreno.

Les violències sexuals que pateixen les dones joves no són un fenomen aïllat, sinó estructural. Un estudi de l’Observatori Català de Joventut posa de manifest que un 39% de les noies d’entre 16 i 29 anys ha patit violència masclista en el transcurs d’un any. Aquest és, però, un percentatge que Altell considera que pot ser inferior al de la magnitud real de la problemàtica. "Som capaces d’identificar la violència que vivim molt per sota del que és real", assevera. L’experta en gènere i violències masclistes fa esment de la violència de control, molt freqüent entre la població jove, que costa més d’identificar. El mateix estudi conclou que les joves que han estat víctimes de violència masclista estan 22 punts percentuals per sobre de les adultes. Aquests vídeos es poden veure al web de la campanya Impensables i es difondran també al compte d’Instagram @campanyaimpensables. Al llarg de les tres entrevistes, de menys d’onze minuts cadascuna, Gemma Altell dona eines a les famílies per identificar i abordar les violències masclistes i parlar de les relacions afectives amb els fills. Entre altres consells, les emplaça a buscar espais d’intimitat i parlar de sexe de la forma més natural possible. També destaca la necessitat de treballar amb els nois l’empatia en la sexualitat. Aquesta iniciativa s’emmarca dins la línia d’accions de sensibilització "Qüestiona’t", adreçada a joves, professionals i famílies. El desplegament de la campanya es coordina entre els ajuntaments del Solsonès i el Consell Comarcal i es finança a través del Pacte d’Estat contra la violència de gènere de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat.