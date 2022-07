El Consell Comarcal del Solsonès ha enllestit els treballs de restauració i consolidació de tot el pany de muralla que fa de base de l’edifici de l’ens, pel que fa a la façana a la carretera de Bassella. Es tracta d’un dels trams on la muralla de Solsona es conserva més sencera i en més bon estat, ja que mesura 40 metres de longitud per 4 metres d’alçada.

La muralla, que està construïda amb carreus de pedra treballats i escairats units amb argamassa de calç, col·locats en filades regulars i horitzontals, presenta algunes reparacions i reformes, ja que en tractar-se d’un element defensiu en ocasions calia reparar.

La fase més antiga de la muralla dataria d’abans de l’any 1200 i correspondria amb les segones muralles de Solsona en temps dels senyors de Torroja, vescomtes d’Urgell. En romandria la part més a l’esquerra a tocar al carrer de la Regata.

Excavació arqueològica a la plaça del Consell

Aquestes intervencions s’han fet en els darrers 2 anys, conjuntament amb uns treballs d’intervenció arqueològica a la plaça del Consell Comarcal per tal de documentar restes arqueològiques anteriors a l’Hospital de Llobera (actual edifici seu del Consell Comarcal) i relacionades amb la muralla medieval (S. XIV). Fruit d’aquests treballs es va fer la troballa d’un antic vial perpendicular a la muralla, posant al descobert part de la traça urbanística prèvia a la construcció de l’edifici de l’hospital (S. XV).

La intervenció a l’antiga muralla de Solsona suposa posar al descobert un dels vestigis de més recorregut dels orígens de la ciutat, que ara queden a la vista per tal que puguin ser admirats i contemplats per totes aquelles persones que ho desitgin. A la part esquerra, coincidint amb el punt on hi havia l’antiga bàscula, s’hi ha instal·lat un plafó informatiu on s’explica la història de la muralla i dels treballs portats a terme.

L’import de les actuacions, de 70.586,81 euros, ha comptat amb la col·laboració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i fons propis del Consell Comarcal del Solsonès