La plaça de Sant Pere acull aquest mes dos actes culturals organitzats pel Casal Popular La Fura. Avui a les 19 h Improshow Cutre oferirà un espectacle de teatre improvisat amb la intervenció del públic. Dos actors es posaran a disposició dels espectadors per crear les històries, totes diferents i irrepetibles, amb les úniques limitacions de la imaginació.

El divendres 22 a les 23.30 h la convocatòria és musical. Land of Coconuts presentarà el seu últim disc, Veritats (Right Here Right Now, 2022).

Les entrades seran de taquilla inversa, amb què el públic podrà fer l’aportació econòmica que consideri més adient en acabar l’actuació.