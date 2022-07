Des d’avui l’Ajuntament de Solsona posa a disposició de la ciutadania i els servidors públics un canal electrònic per informar o denunciar qualsevol mala pràctica del consistori que infringeixi els principis ètics i de bon govern o possibles casos de frau, corrupció o conflicte d’interessos. Aquesta eina, a més, permet la protecció de la persona denunciant mitjançant l’anonimat, en cas que es consideri necessari.

Es pot accedir al canal de denúncies des de l’apartat de transparència del portal municipal (https://www.ajsolsona.cat/tranparencia/canal-de-denuncies). Una vegada es clica a l’enllaç, l’usuari és derivat a una plataforma facilitada pel servei de la consultoria jurídica Lefebvre, que garanteix un sistema d’alerta i detecció d’irregularitats amb la màxima seguretat i confidencialitat de les dades. Es poden denunciar una quinzena de conductes diferents, entre les quals hi ha, per exemple, l’incompliment de la legislació o normativa interna; actuacions inadequades o no ètiques; tractes irrespectuosos o injustos; violència, assetjament o abús; frau; conflicte d’interessos, danys mediambientals o delictes de privacitat.

Seguiment de la tramitació

El canal de denúncies és gestionat per l’àrea de Secretaria. Les comunicacions es poden fer amb dades identificatives o bé de forma anònima, sense haver d’introduir les dades personals. En cas que es prefereixi l’anonimat, és important que la persona que interposi la denúncia guardi el codi d’accés que es genera, que és imprescindible per fer el seguiment posterior de la tramitació.

Aquesta eina sorgeix de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. La implementació d’un canal de denúncies que contribueixi a les bones pràctiques i eviti irregularitats i conductes inapropiades no serà obligatòria per als ajuntaments dels municipis de menys de 10.000 habitants fins al desembre del 2023. Amb tot, l’Ajuntament solsoní s’avança per començar a desplegar mesures antifrau i reforçar la transparència i el control del codi de conducta dels alts càrrecs de la corporació, aprovat el març de l’any passat.