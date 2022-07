Atesa l’onada de calor que afecta el Solsonès i les previsions de temperatures extremes avui i almenys fins demà, divendres, l’Ajuntament de Solsona facilita l’accés a les piscines municipals amb entrada lliure per als menors de 15 anys, els jubilats i pensionistes i les persones embarassades. La resta d’usuaris poden accedir-hi a meitat de preu, és a dir, per 2 euros. Tot i això, es recomana evitar sortir al carrer i exposar-se al sol durant les hores de màxima temperatura del dia.

Enguany l’Ajuntament repeteix les mesures implementades l’estiu passat en circumstàncies similars per facilitar l’accés a col·lectius vulnerables. Igualment, es manté l’entrada, encara que sigui amb un preu simbòlic, per controlar la capacitat de l’espai. En qualsevol cas, es garanteix primer l’accés dels usuaris amb abonament. Les mesures s’han acordat per ara fins demà divendres, inclòs, tot i que s’allargaran si es manté activat en fase d’alerta el Pla de protecció civil de Catalunya (Procicat).

No obstant això, en episodis de temperatures extremes les autoritats recorden a la població la necessitat d’extremar les precaucions. En aquest sentit, cal evitar el sol directe i sortir al carrer a les hores de més calor; estar-se a les estances més fresques o buscar llocs climatitzats; beure aigua fresca de manera regular, refrescar-se sovint i reduir l’exercici físic. Durant el dia, es recomana tancar les persianes on toca el sol i, a la nit, obrir les finestres de casa per refrescar-la. Si es coneixen persones grans o malaltes que viuen soles, es demana que se les visiti almenys un cop al dia i se les ajudi a seguir aquests consells.

Les piscines municipals obren de dilluns a divendres de nou del matí a vuit del vespre i els caps de setmana, d’onze a vuit. Entre els espais públics climatitzats de Solsona on es pot accedir lliurement, hi ha la Biblioteca Carles Morató –de dimarts a divendres, de deu a dos quarts de dues i de dilluns a dijous, de quatre a vuit– i el Casal Cívic Xavier Jounou –de dilluns a divendres de nou a dos quarts de dues i de tres a nou i dissabte, de tres a nou.