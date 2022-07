El cos dels Agents Rurals ha intervingut en un total d'onze incendis de maquinària agrícola relacionats directament amb la campanya de la sega des de l'1 de juny al pla de Lleida i a les comarques veïnes de la Conca de Barberà, l'Anoia i el Solsonès. A tres setmanes per finalitzar la campanya suposa una xifra per sobre de la mitjana dels últims 6 anys i que ha cremat 54 hectàrees de terreny. Els Agents Rurals demanen prudència davant l'onada de calor i l'absència de pluges tot i que destaquen que la "conscienciació" creixent de la pagesia ha fet que des de fa uns anys el nombre d'incendis relacionats amb la sega hagin "baixat moltíssim". L'ACN ha acompanyat el cos a sobrevolar en helicòpter camps agrícoles per localitzar maquinària segant. "Dona molts bons resultats perquè som els primers en arribar als punts d'inici", ha afirmat el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou.

A més, des d'aquest divendres el mitjà aeri també serveix per controlar les màquines que puguin estar treballant en aquells municipis inclosos al Pla Alfa 3 i, en cas que no tinguin els permisos corresponents, obligar-les a aturar l'activitat.

La campanya de la sega va arrencar a principis de juny i s'allargarà fins d'aquí unes tres setmanes, a principis d'agost. En aquest temps, s'han cremat 53 hectàrees de terreny en d'11 incendis relacionats amb la sega i, en total, el cos ha intervingut en més d'una trentena de focs en aquestes comarques.

Josep Vilalta, Agent Rural i encarregat del pla Delta Sega, ha explicat que el nombre d'incendis d'enguany es troba per sobre de la mitjana dels últims 6 anys, mentre que el nombre d'hectàrees cremades es manté. Tot i això, destaca que el nombre d'incendis ha anat a la baixa en els darrers anys, en part, perquè el sector "ha començat a conscienciar-se que fa una activitat de risc" i perquè la normativa "ha anat evolucionant" i ara obliga a disposar de mitjans d'extinció.

De fet, durant la campanya els Agents Rurals fan inspeccions d'aquests mitjans d'extinció. En el que va de la campanya porten 140 inspeccions fetes, de les quals han aturat 30 màquines per no disposar dels extintors reglamentaris. "S'aixeca acta i s'aturen les màquines fins que no tinguin els extintors en regla", ha explicat Vilalta.

Per la seva banda, Ricou també ha esmentat la "conscienciació" creixent del sector agrícola i, en concret, en les tasques de llaurar que cada vegada més duen a terme els pagesos com a mesura preventiva. "En els últims focs com els d'Artesa de Segre la maquinària agrícola ha estat vital. Els Bombers arriben on arriben però el poder fer perímetres amb zones llaurades és molt important".

Un grup que també s'encarrega de fer tasques de vigilància durant al campanya de la sega és el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), que s'encarreguen d'actuar en un primer moment abans de l'arribada dels Bombers. Disposen d'equips d'extinció i, des de l'any passat, també d'un tractor amb grades de discos que els permet llaurar camps per fer de tallafoc. "Els pagesos estan encantats" explica el membre dels GEPIF d'Ulldemolins, Carlos Mor, que argumenta que els pagesos agraeixen poder disposar d'un vehicle d'aquestes característiques a prop seu.