Pinós i Riner van ser dos dels 20 municipis catalans que van ser seleccionats per rebre la primera subvenció de la Generalitat dirigida a la rehabilitació d’habitatges per tal de lluitar contra el despoblament i afavorir l’arribada de nous veïns. Tot i això, la realització dels seus projectes s’ha encallat una mica.

Pinós tenia previst dur a terme tres actuacions diferents, i de moment només se n’està realitzant una, en un edifici de titularitat privada. «La intenció és que el local de Vallmanya es faci aquest any i que l’obra a l’antiga escola de Vallmanya es faci durant el 2023», explica l’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta. El problema, apunta el batlle, és que amb l’increment de costos la subvenció no arriba al cost de les obres i això fa que el consistori hi hagi de posar més diners dels previstos. Tot i això ja estan buscant noves subvencions per cobrir el cost d’aquestes dues obres. L’Ajuntament de Pinós va fer una borsa de persones interessades a traslladar-se a viure al municipi del sud del Solsonès.

Pel que fa a Riner, la situació és més complicada ja que l’actuació prevista en la subvenció probablement no es pugui dur a terme. L’Ajuntament preveia habilitar un habitatge a l’interior de l’edifici d’equipaments de la pista poliesportiva de Freixinet. Però una clàusula de quan es va fer aquest equipament l’any 2003 impedeix fer-hi una actuació d’aquestes característiques fins al 2028. Tot i que estan estudiant si hi ha possibilitats de fer-ho, l’Ajuntament assegura que buscarà subvencions en el futur.