Els veïns de Sant Llorenç de Morunys ja han pogut visitar l’interior de la capella de la Pietat, així com el seu retaule. No han estat unes visites normals, ja que són les primeres que es fan des que la capella va tancar les seves portes a principis de la dècada dels 90.

De Sant Llorenç de Morunys, se’n coneixien dos retaules gòtics que són a l’interior de l’església, el del Sant Esperit i el de Sant Miquel i Sant Joan Baptista, però poques persones havien vist el tercer retaule del poble, el de la capella de la Pietat.

La primera notícia documental d’aquesta capella fa referència al contracte d’un retaule el 1480 entre la família Piquer i el pintor de Banyoles Francesc Solives. D’aquesta dada cal deduir que la construcció de la capella és anterior, probablement del darrer terç del segle XV. De fet, Joan Piquer (1433-1505) i Margarida Rovira s’identifiquen amb els personatges representats en el retaule. Es creu que van fer construir la capella com a lloc de devoció privada.

Quan el bisbe de la Seu va consagrar-la, la capella va gaudir d’una activitat eclesiàstica important fins al punt que s’hi van arribar a fer dues misses diàries. Amb el pas dels anys, però, va anar perdent activitat fins al punt de quedar tancada a partir de principis dels 90. Abans, simplement la família que en té la propietat l’obria si algú ho demanava per visitar-la.

El retaule, d’estil gòtic internacional, està protagonitzat per l’escena de la pietat que representa el moment posterior al davallament del cos de Jesús, després de ser crucificat. Com a curiositat, en aquesta escena apareixen dos personatges que són Joan Piquer i Margarida Rovira. Altres escenes que hi apareixen són la del calvari, la coronació i la resurrecció, entre d’altres.

Primeres visites

Ara s’han tornat a obrir les portes de la capella gràcies a un conveni entre l’Ajuntament i els propietaris, que estableix que es puguin oferir visites habituals al seu interior. Això és degut que la capella és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i ha d’estar oberta al públic. De moment, però, les visites s’estan limitant als veïns del municipi. «Creiem que és important poder fer visites perquè en pocs municipis hi ha tres retaules gòtics d’aquestes característiques», explica l’alcalde, Francesc Riu, i afegeix que fins ara pocs veïns de Sant Llorenç l’havien pogut veure.

Abans de les visites, però, s’ha fet una restauració del retaule ja que estava en mal estat.

A principis dels anys 90 s’hi va fer una primera actuació però el retaule no es va tornar a instal·lar perquè es feien unes obres a la capella. Ara que han acabat les obres de restauració i un cop establert el conveni, el retaule ja torna a ser al seu lloc.