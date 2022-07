En la seva dotzena edició, la campanya "Compra i descobreix Catalunya" ha incrementat la participació a Solsona amb un total de 7.596 butlletes de la clientela, un 19,65% més respecte de l’any passat, i 85 establiments, 18 més. Així, 33 veïns que confien en el petit comerç i la restauració de Solsona han guanyat una experiència turística en algun dels 33 municipis de la xarxa de barris antics amb projectes de la campanya. També s’ha premiat un dels establiments solsonins adherits. S’ha fet a través d’un sorteig que s’ha valgut de mans innocent de diverses botigues de la ciutat.

Aquesta iniciativa de la xarxa de barris antics amb projectes té l’objectiu de promocionar el petit comerç i el turisme de proximitat. Cada vegada que algú ha comprat en alguna de les botigues adherides durant el mes de juny ha pogut omplir una butlleta i dipositar-la en una urna habilitada expressament per entrar en el sorteig de 33 experiències turístiques per a dues persones. Els noms de les persones guanyadores i la seva destinació es desvelen en un vídeo publicat al canal de l’Ajuntament de Solsona a Youtube (https://youtu.be/W2g8SFQmGYg), tot i que des de l’Agència de Desenvolupament Local també se les trucarà per informar-les de com gaudir del premi.

Paral·lelament, els guanyadors de la resta de municipis de la Xarxa de barris antics de l’experiència de la capital del Solsonès coneixeran la ciutat a la tardor amb una visita guiada a la Solsona monumental i al pou de gel i un dinar en algun restaurant.

Més d’un miler de premis

La campanya “Compra i descobreix Catalunya” reparteix un total de 1.122 premis valorats en 128.900 euros arreu del país. Aquesta iniciativa va néixer en el marc de la Llei de barris per dinamitzar el sector mitjançant un projecte col·laboratiu. Actualment, a més de la capital del Solsonès, hi prenen part Argentona, Cabrera de Mar, Calaf, Cardona, Centelles, Manresa, Mediona, Roda de Ter, Sallent, Sant Feliu de Codines, Sant Martí de Tous, Sant Quintí de Mediona, Torelló i Vilanova del Camí, de la demarcació de Barcelona; Besalú, de Girona; Balaguer, Cervera, Cervià de les Garrigues, el Pont de Suert, Juneda, les Borges Blanques, Lleida, Torres de Segre i Tremp, de les comarques de Lleida, i el Vendrell, Falset, la Sénia, l’Arboç, l’Espluga de Francolí, Montblanc, Santa Coloma de Queralt i Ulldecona, de Tarragona.