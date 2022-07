Els habitants del Solsonès podran acudir a la seu del Consell Comarcal per dur a terme tràmits relacionats amb la Seguretat Social. Així ho va anunciar el conseller comarcal, Xavier Castellana, en el darrer ple de l’ens.

D’aquesta manera, la Seguretat Social atendrà presencialment a la ciutadania en un espai cedit pel Consell Comarcal del Solsonès a la mateixa seu de l’ens. Aquesta atenció es farà un dia a la setmana, de nou del matí a una del migdia, per part de personal de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a totes aquelles persones que requereixin fer tràmits de la Seguretat Social, sense necessitat haver de desplaçar-se fora de la comarca. D’aquesta manera, a part dels serveis d’atenció telefònica i telemàtica que ja es podien realitzar a través de la seu electrònica i de la web, també es podran resoldre dubtes i tràmits de manera presencial.

Castellana va afirmar ahir a Regió7 que el conveni que regula aquesta col·laboració ja s’ha signat i tramitat i que ara només restarà pendent acordar la data d’inici de la prestació del servei un cop el conveni es publiqui al BOE.

El Consell acollirà aquest nou servei que evitarà que la ciutadania s’hagi de desplaçar a la seu de referència que és a Balaguer o a les seus de Manresa o Tàrrega, a més de 50 km. L’ens comarcal valora molt positivament aquest fet atès que suposa un acostament dels serveis a la comarca i als seus veïns.

«A Balaguer no hi ha transport públic, a Tàrrega en la pràctica no n’hi ha i a Manresa tampoc és gaire pràctic baixar i pujar», explica Castellana fent referència a les dificultats que té la comarca pel que fa al transport públic. A més, el conseller destaca que aquest servei afavorirà a col·lectius que tenen més dificultats per desplaçar-se o per gestionar els tràmits de forma telemàtica. «Hi ha tràmits que pots fer en línia però n’hi ha altres que s’han de fer de manera presencial com per exemple saber com queda la teva jubilació. Hi ha dubtes que una pàgina de preguntes freqüents no resol», detalla Castellana que es mostra satisfet ja que «és una reivindicació que es venia treballant des de temps enrere i no s’havia pogut aconseguir mai». De fet, fa uns mesos va portar la demanda al Senat.