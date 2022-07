Tres municipis del Solsonès no cobren cap taxa de residus als seus habitants

L’existència d’una taxa de residus municipal és considerada normal per la gran part de la població i, de fet, en molts ajuntaments ja fa anys que és vigent. Però n’hi ha d’altres que no n’apliquen per tal que els veïns no hagin de fer cap aportació econòmica pels residus que generen. És el cas de tres municipis del Solsonès com són Navès, Clariana de Cardener i La Molsosa.

«Nosaltres no en cobrem. Fins ara no ho hem fet perquè ho consideràvem una ajuda que donàvem als veïns del municipi, però penso que no està malament cobrar-ho perquè com a mínim li dones valor a les coses, en aquest cas a la gestió dels residus. En tot cas ho hem de parlar com a Ajuntament perquè és una decisió que prendrem tots plegats», explica l’alcalde de Navès, Josep Maria Casafont.

Un altre municipi que no l’ha cobrat mai és La Molsosa, que també estudiarà la possibilitat de crear la taxa en el futur. «No cobrem la taxa perquè amb què la gent hagi d’agafar el cotxe per anar als contenidors, ja n’hi ha prou. Aquí no és com a la ciutat que surts per la porta i ja et trobes els contenidors», explica el seu alcalde, Marià Torra.

L’alcalde de Clariana, Albert Bajona, assegura que ara no en tenen però que la crearan quan es posi en marxa el nou model comarcal de recollida de residus. «No ho hem fet ara perquè estem esperant al canvi de sistema. L’aplicarem directament quan sapiguem els números definitius del nou model», apunta Bajona. De fet, a Clariana ja es va cobrar una taxa «simbòlica» als veïns, però es va retirar el 2011 després d’unes eleccions per motius polítics.

Per altra banda, com passa a molts municipis de Catalunya, hi ha ajuntaments que cobren una taxa que en cap moment cobreix el cost que representa el servei.

Un requisit pel finançament

El Consell Comarcal del Solsonès està immers en la creació del nou model de recollida comarcal que consistirà amb la construcció d’illetes tancades repartides pel territori. És un projecte amb un cost econòmic alt que no podria tirar endavant sense finançament extern. En aquest sentit a l’ens comarcal es confia en què l’Agència Catalana de Residus (ACR) subvencioni la posada en marxa del projecte però l’ACR exigeix com a requisit que tots els ajuntaments cobrin taxa de residus.

«El requisit de que tots els ajuntaments havien de cobrar la taxa se’ns va comunicar fa més d’un any i se’ns va dir que és indispensable», apunta el conseller comarcal de Medi Ambient, Joan Codina, que destaca que aquesta taxa no només representa un valor econòmic sinó també de conscienciació de la ciutadania.

Segons les dades del Consell la recollida comarcal, sense Solsona, el Pi de Sant Just i Sant Llorenç de Morunys, va suposar l’any 2021 un cost de 100 euros per persona.