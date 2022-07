Aquest dissabte se celebra a Solsona l’onzena edició del Cap de Setmana Jove a càrrec de Joventut Solsonina. L’esdeveniment tindrà lloc a la plaça U d’octubre i a la Sala Polivalent. S’encetarà a les set de la tarda amb el primer campionat solsoní de beerpong, novetat d’aquest any, i seguirà amb un sopar popular que comptarà amb animació i bingo. A les dotze de la nit començarà el concert amb l’actuació del grup cardoní de versions Vizuri, seguits pel retorn als escenaris dels solsonins Quicu Lloms i finalment DJ Moncho, resident a diverses discoteques rellevants del país.

Totes les propostes fan especial il·lusió al poble i a la comitiva organitzadora. Vizuri per ser del poble veí i actuar cada any a Solsona. Quicu Lloms per ser un grup local molt apreciat i reclamat des que fa quatre anys es van acomiadar dels escenaris. I DJ Moncho per la seva reputació i talent, els quals van arribar a les orelles de Joventut Solsonina.

L’èxit d’aquest festival ha estat remarcable any rere any, però Agustí Alcazar, president de Joventut Solsonina, ha declarat que després de la pandèmia s’ha notat un grau de participació molt més elevat. «Les 200 entrades que es van posar a la venta inicialment es van acabar molt ràpid. Hem decidit ampliar l’aforament a 250 i ara mateix en queden menys de 20». Els anys anteriors a la covid-19 l’aforament del sopar no passava de cent assistents.

És el primer Cap de Setmana Jove convencional després de dos anys de pandèmia. El 2020 es van haver d’aplicar moltes limitacions d’aforament i d’horaris. L’aforament màxim pel sopar era de 100 persones agrupades en taules de 10. A més, durant el concert, el públic havia d’estar assegut i tot plegat va haver d’acabar a la una de la nit pel toc de queda. L’any 2021 la celebració va coincidir amb el període de restriccions i es va haver de traspassar a l’octubre, juntament amb la primera edició solsonina de l’Oktoberfest.

Aquesta situació fa que es visqui l’edició d’enguany amb més entusiasme i ganes que mai. El sentiment queda reflectit en l’èxit en la venta d’entrades, les quals en pocs dies s’han esgotat. Serà un Cap de Setmana Jove amb el doble d’assistents que els anys anteriors i activitats noves. L’objectiu del Cap de Setmana Jove és fer una jornada perquè tota la gent del poble s’ho passi bé, tal com assegura el president de Joventut Solsonina Agustí Alcazar.