El projecte de Territori de Masies ha estat guardonat amb el premi a la Innovació Rural 2022 que atorga la Càtedra del Món Rural de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC_UCC). El certamen ha comprès dues modalitats: d’una banda, la Catalunya central, i, d’altra, el Lluçanès. En aquest sentit, la cooperativa rural Territori de Masies ha estat reconeguda a la Catalunya central.

Nascuda l’any 2019 sense una finalitat de lucre, el jurat ha valorat el projecte de la cooperativa Territori de Masies la «valentia d’iniciar un projecte cooperatiu tan transversal en la situació actual i la capacitat de treballar en xarxa amb el territori, tenint en compte els actius locals i generant una economia social i solidària».

El lliurament del premi va tenir lloc el passat diumenge al Mas Bellpuig de Taradell. Dotat en 5.000 euros, la cooperativa Territori de Masies vol destinar els diners obtinguts amb el guardó a donar embranzida als projectes existents, especialment els més incipients. Amb tot, el jurat ha volgut deixar constància de l’alta qualitat, així com de la vàlua de tots els projectes presentats en la mateixa categoria.

Des de la seva irrupció, la Càtedra del Món Rural treballa per al canvi de discurs, de vegades, negatiu i pessimista, sobre la realitat a pagès. Així mateix, és cert que molts indrets de la Catalunya Rural travessen moltes conjuntures, com ara el despoblament, l’abandonament o l’envelliment de la població, entre d’altres, si bé, al mateix temps, també hi estan penetrant oportunitats pròsperes. Per això, l’any 2021, va posar en marxa aquests reconeixements específics per tal d’afavorir les iniciatives innovadores en el món rural i contribuir a canviar-ne el relat per un de positiu.