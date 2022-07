Els batlles del Solsonès volen més informació sobre Torà i Biosca

El Consell d’Alcaldies del Solsonès va dur a terme ahir una sessió extraordinària per tractar la possible entrada al Solsonès dels municipis segarrencs de Torà i Biosca. El procés ha revifat ara després que el PSC hagi presentat una proposta de llei al Parlament de Catalunya per fer efectiu el canvi territorial, però els batlles del Solsonès reclamen més informació sobre què implicaria per la comarca l’entrada dels dos municipis.

En aquest sentit es va acordar que es demanaria a la comissió d’Afers Institucionals del Parlament, que és la que ha gestionat aquest tema, informació sobre en quina situació està ara aquest procediment. Per altra banda, els batlles també van coincidir en reclamar un estudi socioeconòmic o un informe que determini què implicaria l’entrada de Torà i Biosca a la comarca del Solsonès si s’acabés fent efectiva.

Hi va haver més diferències en la participació ciutadana. En aquest sentit la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón (ERC), va proposar que els batlles reclamessin que la llei presentada pel PSC no prosperés sense que es dugui a terme un referèndum a la ciutadania de Torà i Biosca per conèixer la seva voluntat. Tot i això, alguns alcaldes com el de Lladurs, Daniel Rovira, o el de Llobera, Joan Vendrell, els dos de Junts, consideraven que també s’ha de fer un referèndum a la població del Solsonès ja que també quedaria afectada pel canvi territorial que es proposa.

Per altra banda l’alcalde de Pinell, Benjamí Puig (ERC) i el de Riner, Joan Solà (Independents) van posar el focus en els representants al Parlament de Catalunya ja que al final seran ells qui decidiran si la proposta de llei tira endavant o no. En aquest sentit van apuntar a la necessitat de trobar-se amb els representants de cada partit per traslladar la posició dels alcaldes del Solsonès sobre aquest tema.

Per la seva banda, el batlle accidental de Llobera va recordar que el Solsonès ja es va posicionar a favor del canvi l’any 2010 però amb diferències polítiques i amb un context diferent a l’actual. En aquest sentit, Vendrell va apuntar que en aquell moment la petició de canviar estava motivada per la posada en marxa de la llei de vegueries, que deixava Torà i Biosca fora de la Catalunya central i, per tant, dels seus serveis. Tot i que llavors «tothom ho va entendre», segons Vendrell, ara assegura que la situació ha canviat i que ara el canvi potser «no té massa sentit».

El conflicte amb Llobera i la gestió de l’aigua, a part

L’alcalde de Llobera, Joan Vendrell, va voler desmarcar el conflicte territorial que viu el seu municipi amb Torà per la voluntat d’algunes masies de passar a formar part de Llobera, del canvi de comarca que proposen Torà i Biosca. Per altra banda, el president de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès, Daniel Rovira, va dir que sap la voluntat de Torà de formar-ne part però va assegurar que la seva inclusió només depèn de la mancomunitat independentment de la comarca del municipi.