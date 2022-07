L’Ajuntament de Solsona fa una crida a la població per alentir el descens de reserves d’aigua potable en una situació de sequera que es va agreujant per la manca de pluges. A partir d’avui, se subministrarà aigua amb cisternes a un dels dipòsits de la xarxa municipal d’aigua, el de la Salada, ubicat a Lladurs. Per això, es prohibeix omplir i reomplir piscines i es demana limitar al màxim el consum d’aigua per a reg.

El consistori també avisa avui de les restriccions a la quinzena de masies i explotacions agràries de Lladurs que són abonades a la xarxa solsonina i que es poden veure més afectades per les dificultats de bombeig de la captació de fonts Caldes i l’estat del dipòsit. La situació generalitzada de sequera al conjunt del país fa que no es disposi de cisternes per al cap de setmana.

En granges, l’ús d’aigua queda limitat a les quantitats estrictament necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte –amb les quantitats imprescindibles que les condicions sanitàries requereixen.

“La sequera hidrològica que arrosseguem des de l’hivern ha fet que les conques baixin molt pobres i la captació de fonts Caldes ja és complicada. La manca de pluges dels darrers mesos ha confirmat els pitjors pronòstics i ha fet que la sequera no només no hagi remès, sinó que s’hagi agreujat, sense previsions de millora”, explica la regidora de Serveis, Rosó Barrera. El bombeig de fonts Caldes està molt limitat, igual com les reserves del dipòsit de la Salada, des d’on es dona servei als abonats de Lladurs. L’Agència Catalana de l’Aigua ja ha advertit que la situació d’alerta per sequera pot estendre’s en comarques com el Solsonès els propers dies.