Òmnium Cultural organitza un acte al Teatre Comarcal de Solsona el proper dijous, 28 de juliol, a les 19 h, per seguir denunciant el cas de ciberesespionatge als líders independentistes catalans conegut com a Catalangate la impunitat amb què, de moment, gaudeixen els seus responsables. La xerrada, que ja s’ha dut a terme en altres municipis d’arreu de Catalunya, porta com a títol «Catalangate: democràcia vigilada».

El laboratori canadenc especialitzat en ciberespionatge, Citizen Lab, va fer públic un informe d’investigació on es posa al descobert que el moviment sobiranista català va estar sota vigilància permanent durant els darrers anys amb el programa Pegasus (2017-2021), un spyware de l’empresa israeliana NSO Group i també amb Candiru. Amb un total de 65 víctimes directes, i milers de col·laterals, el Catalangate esdevé el cas de ciberespionatge polític més gran de la història. «Es tracta d’un atac sense precedents contra tot un moviment democràtic, el sobiranisme, a l’Estat espanyol, membre de ple dret de la UE», afirmen a la pàgina web de la iniciativa. A l’acte de Solsona, que tindrà lloc al teatre comarcal, diferents ponents analitzaran com funcionen els programes informàtics utilitzats per espiar independentistes, les violacions de drets humans que suposa l’espionatge il·legal, i les conseqüències a escala mundial que pot tenir. Hi participaran Mònica Terribas, periodista i vicepresidenta dÒmnium Cultural, Anna Llauradó, advocada i mediadora, Jordi Murgó, expert en ciberseguretat i Marcel Mauri, víctima del Catalangate i ex vicepresident d’Òmnium Cultural. L’acte serà moderat pel periodista Quico Sallés.