Els dijous, els divendres i els dissabtes, del 21 de juliol al 27 d’agost, Solsona Experience porta a Solsona les visites nocturnes teatralitzades. Enguany les visites porten per títol “Torna a l’escola” i el tema és la Història de l’Educació a la capital solsonina. Des del 2019 aquestes rutes s’han hagut d’adaptar a les condicions de la pandèmia i aquest any, per fi, s’han pogut celebrar amb normalitat. “El 2020 no es van fer i el 2021 les vam fer a Olius”, declara Ivan Viladrich, membre de Solsona Experience.

Les visites consisteixen en un recorregut d’una hora i mitja per diversos edificis del nucli antic que van tenir o tenen rellevància en el sector de l’Educació. El circuit es fa en ordre cronològic mentre un guia exposa a cada lloc la connexió de l’entorn amb l’escolarització a la ciutat. El fet d’estar in situ mentre es rep la informació facilita la creació d’un vincle entre el passat i el present. També produeix una sensació d’immersió l’aparició de personatges antics que interactuen amb el guia i el públic tals com el mercader Martí de Cal Sastre, que estudiava a l’antiga Universitat Literària de Solsona, l’actual Consell Comarcal, durant el Renaixement. “Aquest edifici es va construir l’any 1431 a partir del testament que va deixar Francesc de Llobera”, explica el personatge. La ruta comença a la Plaça Sant Roc on es coneixen els personatges que guiaran tota la visita. Es tracta d’un guia i el seu nebot de setze anys. Ambdós s’encarreguen de dinamitzar a través del teatre les explicacions formals. Es remunten a l’Antiga Grècia per situar l’evolució de l’alfabetització i després s’inicia la ruta passant pel Teatre Comarcal, el Consell, la Catedral, entre d’altres. Finalment, s’entra a la capella del Col·legi de la Companyia de Maria, més conegut com Les Monges, on té lloc l’última actuació de tres guies disfressades de monges de l’època. Elles expliquen la tasca educativa que van iniciar al segle XVIII i va perdurar fins fa dos anys, quan van marxar les darreres monges. Després, canten una emotiva versió de l’Hallelujah a tres veus.