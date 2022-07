El primer divendres i dissabte d’agost torna la campanya Promocions i Fora Estocs de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona. Enguany hi ha un canvi en la mecànica del premi per tal d’obsequiar el màxim de clientela possible.

Per mitjà de la compra en els establiments participants es podran obtenir diversos premis per sorteig directe. Aquests premis seran vals de compra de 5 euros; refrescos, cafès, cerveses i gelats a gastar en establiments ja establerts i socis de la UBIC; bolígrafs corporatius i l'opció de guanyar un premi de 150 euros en vals de compra. Paral·lelament, entre els premis que hi haurà a l’urna dels establiments participants hi haurà vals especials. Si se n’aconsegueixen quatre d’aquest tipus, es podrà entrar en el sorteig del premi de 150 euros. A més, com ja és habitual, els socis faran promocions diverses i el Fora Estocs.