Creu Roja i Càritas creen El Rebost Solidari, una idea que dona una forma nova al banc d’aliments de Solsona. És una iniciativa que ja es fa a Manresa i a la Seu d’Urgell, d’on els voluntaris afirmen que la van recollir, i a altres localitats del país.

La idea principal és dignificar l’usuari que recorre al banc d’aliments perquè permet una tria personal dels productes que més necessita en comptes de rebre un paquet ja fet, com es feia fins ara. «L’usuari es troba com en un supermercat en petit», explica Joan Angrill, voluntari de la Creu Roja.

La diferència es troba en què als prestatges, sota els productes, hi ha el nombre de punts necessaris per obtenir-lo, en comptes del preu. Les famílies tenen un nombre de punts segons la valoració que prèviament fa Serveis Socials, atenent a diversos criteris com el nombre de membres del nucli familiar. D’aquesta manera, els punts són la moneda de canvi per aconseguir els productes, menys en el cas dels infantils, que tenen l’etiqueta de 0 punts.

A la botiga s’hi lliuren productes secs, dels quals s’encarrega la Creu Roja, i productes frescos i congelats, dels quals Càritas n’és l’entitat responsable. Aquests donen dues vegades a la setmana. Els productes provenen majoritàriament del Banc dels Aliments de Lleida, que subministra material cada quinze dies. També és molt important El Gran Recapte d’aliments que té lloc un cop l’any a tot el país. Tot i que el recapte és continu durant l’any gràcies a la col·laboració d’altres bancs d’aliments, el Gran Recapte és un dia crucial. Les grans superfícies situen personal a les botigues i caixes més grans per atreure la donació.

El menjar es trasllada al magatzem de Creu Roja i allà els selecciona i s’ordena per caducitats. Al Rebost Solidari cada setmana es revisen i es proveeixen els prestatges. «El producte que més marxa és la llet. Depenent de l’estoc i la caducitat, de vegades hem entregat 5 litres per persona i de vegades 1».

Els voluntaris tenen un llistat amb les famílies que poden fer ús de El Rebost Solidari. D’aquesta manera es poden crear uns horaris que funcionin per a tothom. Aquesta nova forma de lliurament requereix una disposició més atenta per part dels voluntaris i cal una organització per tal que sigui efectiva.

El lliurament es fa en dos torns de tarda, un dimecres a la tarda i l’altre el divendres. Per poder oferir un bon servei és necessari que un voluntari acompanyi l’usuari per anar anotant què es queda.

Un procés més humà

Aquesta relació tan propera contribueix a un tracte molt personal i a un contacte molt bo entre voluntari i usuari. «La gent ve contenta. El local és més a prop que el magatzem i, per altra banda, poden triar el que més els convé. És tot plegat més humà», afirmen els voluntaris. Però l’actitud dels usuaris sempre ha estat d’agraïment, també abans de El Rebost.

Els usuaris són majoritàriament immigrants de diverses regions del sud. Ha augmentat la llista des de la guerra entre Rússia i Ucraïna i també el nombre d’usuaris que tenen nacionalitat de països del centre d’Europa. També hi ha usuaris amb nacionalitat espanyola, un col·lectiu que s’apropa a la meitat de les persones assistides.

Amb el nou espai també canvia el model de paquets que es donen

La idea del rebost de Solsona s’ha gestat en els darrers dos anys, segons ha explicat Joan Angrill, un dels voluntaris que col·labora amb Creu Roja de Solsona. «Fa un parell d’anys que es pensa, però que hi treballem no fa més d’un mes», explica. «Abans fèiem paquets a Creu Roja i ara servim al detall, servim el que tenim. És molt important per dignificar l’usuari», assegura Angrill.

Destaca que el procés que se segueix és que «Serveis Socials fa una valoració de les famílies i se’ls assigna uns punts. Després els donem un horari, per oferir el millor tracte possible. L’usuari ve i escull els productes mentre un voluntari anota què es va quedant. Al final passa per caixa, signa conforme s’emporta el que ha triat i es comptabilitza la sortida del magatzem d’aquells aliments».

Si hi ha gent que vol fer aportacions hauria de dur els aliments a Creu Roja, que és on hi ha el magatzem. Després els voluntaris ja ho traslladen fins al nou centre de Solsona.