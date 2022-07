Comencen els treballs per posar gespa artificial al camp de futbol de Sant Llorenç

Els treballs previs necessaris per la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de Sant Llorenç de Morunys ja s’han iniciat. Es tracta d’una millora que arriba després d’anys d’espera però que pel seu elevat pressupost mai s’havia pogut assumir.

Les obres s’inclouen el projecte bàsic i executiu per a la millora dels accessos i de la connectivitat digital a la zona esportiva, escolar i cultural que es va posar en marxa el 2018.Fins ara i a causa del cost, s’havien prioritzat instal·lacions més assequibles com una pista de pàdel i una de bitlles, que es van estrenar l’any passat. Malgrat això, però, fa temps que el Club Esportiu de Sant Llorenç de Morunys veu la reforma del camp i el canvi de terra a gespa com una necessitat.

L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys va proposar fer servir gespa reciclada d’un altre camp per poder avançar en el projecte. «Es tracta de donar una segona vida útil a gespa d’un altre camp», afirma Francesc Riu, l’alcalde del municipi. «Això fa que els costos siguin menors i per tant es puguin assumir».

El canvi de gespa no té cap subvenció i l’ajuntament de la vila és qui es fa càrrec de la major part del cost, que arribaria a 90.000 euros. D’altra banda, el Club Esportiu de Sant Llorenç de Morunys està promovent diverses campanyes per recaptar diners durant la festa major d’enguany. L’Ajuntament contribueix amb 70.000 euros i el club s’encarregarà de buscar la resta del finançament. Fins ara el club ha aportat 15.000 euros, s’ha implicat activament i gestionarà la barra de festa major. També s’han posat en contacte amb ajuntaments i empreses privades i de moment la localitat més propera que ha donat més suport econòmic a la iniciativa ha estat Guixers.

«Per festa major ens farem càrrec de la barra jugadors, directius i diversos col·laboradors faran ingressos pel club. Tenim actes previstos per al final de l’estiu i la tardor», explica Pep Llohis, president del Club Esportiu de la població solsonina. Si el camp té millors condicions, el club podrà créixer i es podran federar més equips.

Les obres al camp van començar fa gairebé una setmana i la seva durada, tot i que la previsió, a l’abril, era tenir-les enllestides a final d’estiu, tot dependrà de les dificultats que presenti el terreny. El projecte, que ha de servir per donar un impuls definitiu a la zona esportiva, també inclou la instal·lació de noves banquetes i porteries i l’habilitació d’un sistema de reg.