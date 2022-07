El Consell Comarcal ha aprovat definitivament l’ordenança per regular els espais fluvials de la comarca. S’aplicarà al pantà de Sant Ponç, al pantà de la Llosa del Cavall, al riu de l’Aigua d’Ora, a la Ribera Salada i al riu d’Aigua de Valls. La protecció d’aquests espais fluvials ve donada per la seva rellevància en l’àmbit comarcal, i pels seus valors naturals i paisatgístics. Aquest fet es confirma en la declaració de protecció de bona part d’aquests espais fluvials en el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya.

La protecció d’aquests espais té com a objectius fonamentals establir un sistema d’espais naturals protegits que sigui representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica del territori de Catalunya i donar una protecció bàsica a aquests espais.

En aquests espais se suma una problemàtica derivada de l’acció humana en la degradació del terreny i del sòl provocada per l’excés de visitants, en especial els mesos d’estiu, en zones de bany i d’activitats de lleure. La bellesa de tots aquests indrets atrau a molts visitants, de forma que, els caps de setmana i vacances estivals, el grau de massificació és força alt i acaba sent un greu problema tant per l’impacte sobre el medi natural, com per a la mateixa seguretat de les persones.

Els municipis afectats han anat implantant mesures de gestió relacionades amb la senyalització, la vigilància i la neteja.