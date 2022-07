Les xifres de recollida selectiva de Solsona, Sant Llorenç de Morunys i el Pi de Sant Just (Olius) han millorat des que s’ha implementat el porta a porta. Pel que fa a la resta de municipis de la comarca, sobretot on hi ha cases disseminades, l’índex de recollida selectiva no arriba al 20%. És un percentatge molt per sota de la mitjana catalana, que arriba al 45,91% segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, i de la del conjunt de la comarca, que supera, de poc, el 50%.

L’objectiu fixat per la Unió Europea per l’any 2025 sobre la recollida selectiva és arribar al 55%, al 60% l’any 2030 i al 65% l’any 2035. És per això que l’ens comarcal, amb la col·laboració de la Generalitat, l’Agència de Residus de Catalunya, Ecoembes i Ecovidrio, ha iniciat la campanya per millorar el percentatge de la comarca.

Des de dilluns s’han iniciat les visites a les llars de la comarca, exceptuant les de Solsona, Sant Llorenç de Morunys i el Pi de Sant Just, per tal de conscienciar la població sobre la importància i la necessitat de millorar la correcta separació de residus i resoldre dubtes sobre el sistema de reciclatge.

La campanya consisteix en ajudar als veïns a fer una millor tria dels seus residus per millorar les xifres de reciclatge de la comarca i alhora del país. Del 25 de juliol al 23 de setembre, un educador ambiental visitarà totes les llars disseminades i rurals on encara no s’aplica el port a porta per tal d’educar i assessorar els habitants sobre la importància de separar bé els residus. També es repartirà un fulletó amb la informació necessària per reciclar adequadament en un format molt visual. Al final del fulletó, després de les instruccions pràctiques, hi ha un apartat amb dades rellevants sobre la situació actual de la recollida selectiva i els beneficis que aportaria millorar-la.

«Si augmentem el reciclatge de materials, evitarem l’extracció de matèries primeres del medi i estalviarem una gran quantitat de recursos i energia. Reduirem les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de la producció de materials i del tractament i eliminació de residus. Per tant, ajudem a mitigar el canvi climàtic», s’explica en el full.

S’anirà a tots els municipis de la comarca on no es practiqui el porta a porta, és a dir, més que res a les cases disseminades. Amb el porta a porta ha millorat molt la situació, per tant, no té sentit aplicar la campanya a Solsona.

Al final del full informatiu es fa un recordatori sobre les conseqüències que té no respectar o no fer una bona separació de residus actualment. L’abandonament o la mala selecció dels residus pot ser sancionable amb multes de fins a 6.000 euros. Malgrat la importància de diferenciar els residus, la campanya recalca que el millor residu sempre serà el que no es produeix.