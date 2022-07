La despesa elèctrica de l’aigua altera els comptes municipals de Solsona

Per fer front a l’increment de la factura elèctrica del servei d’abastament d’aigua, l’enllumenat públic i diferents projectes de millora de Solsona, el consistori planteja augmentar el pressupost general amb la segona modificació de crèdit de l’any. A part de la necessitat d’assumir el preu de la factura de la llum, que ja absorbiria el 50% d’aquest nou pressupost, hi ha un seguit d’adquisicions i obres de millora que també requereixen finançament.

La despesa més destacada és la instal·lació d’una sèrie de plaques fotovoltaiques projectada a la sala polivalent. Servirà per donar servei al propi equipament, a la llar d’infants municipal, a l’escola Setelsis i al Casal de Cultura. Es preveu que costi 200.000 euros. L’energia de l’enllumenat públic en requerirà 180.000 i l’electricitat del servei d’abastament d’aigua 142.000. També es contempla ampliar la partida de la recollida porta a porta, fet que comportarà una despesa de 70.000 euros.

Per altra banda, també hi ha l’adquisició d’un terreny, diverses obres de millora al complex poliesportiu i altres actuacions de manteniment i reparació. Però la majoria d’accions que requereixen sosteniment i forcen l’augment del pressupost tenen a veure amb l’energia elèctrica.

En l’ordre del dia del Ple de dijous hi ha altres punts. Es parlarà de l’aprovació de l’última pròrroga del contracte de gestió de la llar d’infants Els Petits Gegants, adjudicat l’any 2019 a la cooperativa Incoop. El contracte es vol prorrogar fins a l’agost del 2023 a proposta de la regidoria d’Educació.

També es tractarà la moció emesa per l’Associació Catalana de Municipis en defensa dels jutges de pau i contra la Llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia, que s’està tramitant a les Corts Generals. Aquesta llei preveu l’eliminació dels jutjats de pau i la a moció expressa, en canvi, que eliminar-los suposaria un buidatge de competències reconegudes a l’Estatut i, per tant, «una laminació de l’autogovern».

La tasca dels jutges de pau és la mediació en tots els municipis on no hi ha Jutjat de Primera Instància i Instrucció, que al Solsonès són tots excepte la capital comarcal. «L’eliminació dels jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de l’actual proximitat amb la ciutadania, a més d’incrementar el col·lapse actual dels jutjats», s’afirma en la moció de l’ACM.