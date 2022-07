Òmnium Cultural porta avui, al vespre, al Teatre Comarcal de Solsona la xerrada Catalangate: Democràcia vigilada. Compta amb la participació dels periodistes Mònica Terribas, Marcel Mauri (que ser número 2 d’Òminum), víctima del catalangate, i l’expert en crònica política, Quico Sallés, que moderarà l’acte. També hi haurà l’advocada, Anna Llauradó i l’expert en ciberseguretat, Jordi Murgó.

Aquest acte busca seguir denunciant el Catalangate, el cas de ciberespionatge il·legal més gran mai descobert, amb 65 casos confirmats de l’independentisme, contra la societat civil, polítics, activistes, advocats o periodistes, entre d’altres. Després de l’informe de Citizen Lab verificat per Amnistia Internacional, diferents ponents analitzaran com funcionen els programes informàtics utilitzats per espiar independentistes i les violacions de drets humans que suposa l’espionatge.