Els ajuts Leader donaran prioritat a la creació i millora de recursos turístics

El dia 30 de setembre es tanca el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts LEADER del 2022. Es tracta de la vuitena i última convocatòria del Programa de desenvolupament rural de Catalunya condensat en el període 2014-2022. En aquests set anys s’han subvencionat 140 expedients i s’han invertit més de 5 milions d’euros, sense comptar l’última convocatòria. En aquesta ja hi ha hagut ajuts per la millora de propostes turístiques, una de les més emblemàtiques l’hotel japonès de Puigpinós.

Els expedients subvencionats d’aquests últims set anys a les quatre comarques que cobreix LEADER, el Solsonès, la Segarra, el Bages i l’Anoia, han estat centrats sobretot en diferents tipus de millores i ampliacions. S’han dut a terme projectes de transformació de producte agroalimentari, de millora de maquinària, de suport al sector turístic assistint, per exemple, petits hotels de qualitat. «Un dels expedients més ben valorats de l’última convocatòria ha estat l’Hotel japonès Puigpinós, per ser innovador i recuperar una masia amb molta història del territori», afirma Jordi Vilalta, gerent del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya central.

De fet, el primer criteri de priorització i selecció de projectes era la creació i millora de recursos turístics i el segon els productes turístics innovadors intercomarcals.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és la millora de la qualitat de vida i el foment de la diversificació econòmica a les zones rurals. Generalment, s’inverteix en projectes que comportin creació de llocs de treball, principalment de dones i joves, una millora en els processos de transformació i comercialització de productes agraris, que contribueixin al desenvolupament de microempreses o a la conservació i millora del patrimoni cultural.

El programa de 2014-2022 tenia reptes concrets basats en aquests ideals. Es volia fomentar l’arrelament econòmic i social dels joves al medi rural, contribuir a la reactivació econòmica amb especial atenció als sectors agrari, alimentari i forestal, estimular la innovació i transferència de coneixements en el sector agroalimentari i promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals. «Hi haurà continuïtat, però canviem de periodicitat i potser també de temes» declara Jordi Vilalta. Al solosnès tamé s’ha creat el fablab «Klaab» i de l’Espai de Coworking «espai 25» l’any 2019 .