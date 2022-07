La surienca Sílvia Caballol, l'esposa de Xavier Novell, que va exercir de bisbe de Solsona, ha decidit parlar públicament a través d'Instagram sobre el tracte que ha rebut en els darrers mesos a partir que es conegués la seva relació sentimental amb el religiós. En el seu Instagram, que ha obert a tothom darrerament i que aquest dissabte es podia llegir, es lamenta d'articles periodístics, paraules de Sor Lucía Caram i de la sàtira teatral que es va fer a Solsona sobre la seva relació.

En un dels seus últim post al seu compte d'Instagram, una carta oberta a l'actor i director solsoní, Aleix Albareda, responsable de l'obra "Lo del bisbe", Caballol assegura que està "decidida a posar blanc sobre negre, com a últim recurs per fer una catarsi de tanta crueltat". En aquest document li diu a Albareda que el veu com un exemple "oportunista" y que "ha sabut aprofitar l'ocasió per tenir el seu moment". Assegura, que tot i que s'hagi dit i publicat, en paraules d'Albareda, que s'havia convidat la parella a veure l'obra ella no té cap invitació "ni es veritat que ens oferíssiu un passis privat". I li diu que "tot i que m'haguessin convidat a la funció no hi hauria anat", lamenta escenes "denigrants" com quan la protagonista s'agenolla davant del bisbe en una escena lasciva.

En aquest punt parla d'ella com a escriptora de novel·la eròtica, una activitat que situa en un punt i moment concret de la seva vida, i estableix diferències amb l'obra solsonina perquè ella ho va fer sobre personatges imaginaris. A Albareda li retreu també que hagi declarat que l'obra "és només humor", i li diu que "l'humor no ho avala tot". "La crueltat té molts vestit, i l'humor, en aquest cas, n'és un", indica. Per últim, sobre la possibilitat que hi hagi una nova versió de l'obra en la que, segons les paraules que recull Sílvia Caballol, "tiren amb bala", li diu a Albareda que ha de saber que "la bala va de dret al cor".

En els darrers dies Caballol també ha publicat un post adreçat a periodistes del diari El Mundo per un article que van publicar, "un miserable article", segons la surienca. En la resposta aprofita per aclarir que la seva bessonada no és fruit d'"un penalti", un suposat engendrament quan encara no vivia de manera estable amb el bisbe, i explica que hi va haver un part prematur, fruit de ser un embaràs de bessones. També acalareix que té tres fills d'una primera relació.

Caballol parla de temes que li han fet mal personalment, com aquests article periodístic, o com les paraules de Sor Lucía Caram en els moments en què el bisbe va decidir posar punt i final i abandonar el bàcul i la mitra de la diòcesis de Solsona. Caballol s'adreça a Sor Lucía Caram des del respecte per l'obra que fa, però li retreu que qualifiqués a Xavier Novell de "perturbat mental" i de "malalt mental". Parla de "manca de respecte", d'excessiva duresa dels qualificatius i li diu que ni disposa d'informes mèdics que avalin la seva declaració ni té la capacitat formativa per afirmar-ho. Considera que van ser actes "desafortunats i poc elegants".

En el seu Instagram, Caballol també ha penjat alguna fotografia en la que es veu amb les filles i amb Xavier Novell.