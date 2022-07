El primer punt i més comentat del ple de l’Ajuntament de Solsona de dijous va ser la defensa de la proposta per modificar el pressupost i augmentar-lo en 868.000 euros. La modificació proposada i defensada per ERC va dirigida a fer reformes que contribueixin a rebaixar la factura de consum energètic del municipi.

Es va detallar punt per punt on es tenia pensat dirigir cada inversió. Tret d’algunes reformes a la ciutat i l’adquisició d’un terreny, el gruix de la modificació tenia la finalitat de l’estalvi energètic, davant la crisi que s’està vivint. «La crisi energètica ens ha obligat a prendre mesures dràstiques», defensa Ramon Xandri, regidor d’ERC.

La primera mesura va ser canviar de companyia elèctrica per evitar triplicar preus, tal com es va pronosticar. Pel que fa als diners que calen per tirar endavant més mesures, el regidor d’ERC demana paciència i assegura que no es preveu malbaratar cap quantitat de diner públic. «És molt important separar la partida pressupostària de la despesa. Quan estem pressupostant sempre es fa amb un sostre màxim de despesa. És a la liquidació de pressupost quan s’ha de criticar o demanar explicacions sobre la despesa», afirma.

De l’augment que es suggereix, 435.000 euros aniran destinats a diverses partides d’energia elèctrica. En concret per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la sala polivalent. També és necessària una sonda de captació d’aigua per controlar-ne l’ús. «Volen saber la quantitat exacta que utilitzem per transformar-la en llum perquè hi ha escassetat i, per tant, tenim limitacions», va comentar el regidor. Aquest equipament es preveu que costi 50.000 euros. Aquests projectes són destacables perquè dins la factura de la llum de Solsona, un 30% es destina al subministrament d’aigua i un altre 30% a l’enllumenat públic.

Atès que el tanatori es va realitzar amb els recursos propis de l’Ajuntament disponibles en aquell moment, l’augment de pressupost ara és possible fent servir les subvencions que es van demanar per al tanatori. S’hi afegiria un romanent de tresoreria dels pressupostos del 2021 i transferències de capital.

El partit Junts per Solsona va votar a favor de la modificació, tot i que va argumentar en l’exposició del vot que no estan del tot d’acord amb el que ERC justifica. La CUP també creu que no cal abanderar-se del progrés tecnològic de la ciutat perquè tenim coberts certs mínims, com l’enllumenat públic en leds, però encara ens queda molt camí per recórrer.