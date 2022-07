Durant la primera quinzena del mes d’agost torna El Barri de les Lletres i la Música a Solsona. Empresaris per al Solsonès, l’Ajuntament de Solsona i la biblioteca Carles Morató són algunes de les entitats que han participat en l’organització d’aquesta ruta cultural. Cada dia, a partir de les onze del matí, es podrà trobar música i literatura pels carrers i comerços de la ciutat.

Com cada any, el programa incorpora concerts a la fresca a càrrec d’artistes locals. En aquesta edició hi actuaran Irene Augé, Gerard Enrique i Marc Jiménez, Júlia Xandri, Ametller Tofoner i Pinegre Funicular, The Velcros, Joana Torelló i Bruno Santaeulària, Laura Juanco i Nerea Arriola, Iaia-Kumb, Miquel Riu i La Quinta Acústics.

Aquest any es desplegarà una novetat: els maridatges d’obres literàries i productes locals en set rutes d’establiments. Onze solsonins vinculats al sector cultural i botiguers faran d’ambaixadors literaris en el marc de set rutes d’establiments on es faran tastos de productes locals.

Els ambaixadors seran Uriol Gilibets, Alba Mascarella, Laia Espasa, Laura Juàrez i Rosa Vilanova, Júlia Garcia, Anna Terricabras, Marta Vila, Ramon Segués i Noemí Vilaseca. Alhora, una dotzena de botigues més proposaran obres literàries que tindran exposades a l’aparador.

Un altre aspecte nou de l’edició d’enguany, en el marc de Viles Florides, és que els establiments participants regalaran plantes. Tothom que assisteixi als concerts rebrà un tiquet que podrà bescanviar per una planta a les botigues adherides.

I, com en l’edició anterior, tornarà la figura del pregoner, amb la col·laboració de Jordi Montanyà. Cada matí anunciarà les convocatòries per places i carrers.