El festival multidisciplinari La Mare de la Font es consolida i omple els seus dos espais

El parc de la Mare de la Font i la font de la Mina de Solsona van ser els dos espais on dissabte es va celebrar la tercera edició del festival La Mare, un certamen que va néixer amb l’objectiu principal de «reivindicar la mancança de propostes culturals a la ciutat basades en l’art en viu», assenyalava Maria Moreno, membre de l’Associació La Mare Cultural, entitat encarregada de la seva organització.

La cantautora Gemm Sol va ser qui va donar el tret de sortida del festival artisticomusical d’enguany interpretant els temes que es poden trobar en el seu àlbum No està bé, davant dels assistents més puntuals i curiosos per gaudir d’una jornada plena d’actuacions envoltades de la natura. El certamen va finalitzar amb l’actuació de Joan Colomo ben entrada la matinada. Hi havia previst que hi actués la xilena DJ Anita Dinamita, però per motius personals d’última hora no hi va poder assistir.

També en l’apartat musical, el públic va poder escoltar el nou treball discogràfic de Xarim Aresté, Ses Entranyes. Una actuació molt aplaudida i seguida, ja que les cadires posades per l’organització es van omplir i molta gent va seguir el concert dempeus. El grup Tarta Relena també va rebre elogis per part del públic. El duet va presentar Fiat Lux, el seu primer disc de llarga durada. La compositora afrobrasilera Mirla Riomar va mostrar la seva música en un espectacle en què la combinava amb la dansa.

La Mare també aposta per altres arts més enllà de la música, amb espectacles de circ i humor. L’edició d’enguany ha tingut les actuacions de Xavier Sánchez i Analia Serenelli, de la Companyia Rauxa, i els monòlegs de Godai Garcia. D’una banda, Sánchez i Serenelli van mostrar com s’expressaven a través de l’acrobàcia i la dansa, on elements com una escala de fusta o un ninot fet a partir d’un globus gegant i bosses de plàstic hi jugaven un paper important. I, d’altra banda, Garcia va explicar una història basada en «el caos o l’excel», tal com va expressar a l’inici del seu xou, que va fer reflexionar el públic proposant el dilema de si escollir fer una cosa de manera agitada o organitzada. Garcia va cloure el seu espectacle reflexionant sobre el sentit del conte del Patufet amb una anècdota d’un amic seu que va provocar més d’una rialla a les persones que l’escoltaven atentament.

Exposicions

Mentre als dos escenaris del festival es portaven a terme de manera alternativa les diferents actuacions, hi havia un espai destinat a la il·lustració i l’escultura de creació local. Els responsables n’eren els artistes Sònia Genestar, Josep Maria Rius, més conegut com a Joma, i Domènec Marmi. Aquest últim explicava que la seva obra estava basada en tres antics projectes, dos de l’any 2015 i un del 2017, i que com a resultat final proposen «aportar una nova visió i reinterpretació» del treball fet anteriorment; un cartell de festa major, uns quadres abstractes i un muntatge de vàries cintes de CD.

Molt bona acceptació

Maria Moreno, membre de l’organització del festival multidisciplinari La Mare, valorava la bona resposta del públic perquè, per primer cop, més de la meitat dels visitants venia de fora de la comarca. «Principalment són de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i això significa que estem fent bé les coses».