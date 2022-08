El mag Pere Rafart ha aconseguit tornar-se a fer aquest cap de setmana un lloc entre els millors del planeta. El solsoní ha revalidat la segona posició en cartomàgia al mundial de la Federació Internacional d'entitats de màgia (FISM) que ja va aconseguir el 2018 a Busan, aquest cop al Quebec. Ha quedat per per darrere del francès Markobi.

El FISM, que és considerat el certamen de màgia més important del planeta, ha acollit 150 competidors i fins a 3.000 mags d'arreu. Enguany el mundial tornava a reactivar-se després d'una aturada obligada per la pandèmia i ho feia per primera vegada a Amèrica. Des de la seva creació el 1948 el FISM s'ha celebrat sempre a Europa, excepte en tres ocasions en les quals va viatjar al Japó, la Xina i Corea. En aquest últim, Rafart va proclamar-se per primer cop segon en cartomàgia.

Doncs ahir vaig quedar segon del planeta fent màgia de prop al mundial de màgia del Quebec



Gràcies a tots 🥰 pic.twitter.com/gFh6XCCWtT — Pere Rafart (@PereRafart) 31 de julio de 2022

Dies abans del seu pas pel mundial del Quebec, Rafart es mostrava feliç de poder participar-hi "amb els millors il·lusionistes del planeta de públic", deia. El solsoní expressava que tenia amb "moltes ganes" de poder formar part d'un "espectacle així després de tot el que hem passat els que fem escena els últims anys".