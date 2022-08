Àlex Vilanova s’ha convertit en el nou president de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, de la qual s’ha fet a més una renovació parcial de la junta que l’acompanyarà. L’elecció va tenir lloc en una assemblea que va reunir socis i sòcies de l’entitat, en què es va fer una valoració «molt positiva» de l’edició d’enguany, es va fer una posada al dia de l’estat de comptes i es va començar a valorar diferents fórmules per afrontar la propera edició.

D’aquestes valoracions es destaca que s’han recuperat sensacions del 50è Carnaval després dels que han quedat trastocats per la pandèmia, i que s’encara amb optimisme el futur. Al desembre es tenien unes expectatives econòmiques pessimistes, però es van capgirar. «Podem afrontar l’any vinent amb garanties», assegura el nou president a Regió7.

També es va dur a terme una reestructuració de la junta, donat que s’han produït algunes baixes. En el cas d’Àlex Vilanova, com a president agafa el relleu de Gerard Argerich, que havia estat elegit al càrrec fa dos anys. S’ha fet amb el tradicional traspàs del paraigua de colors. La junta té 12 integrants. Tània Bonillo agafa el càrrec de vicepresidenta; Judit Villaró n’és la tresorera i Clara Pallarès la secretària. Continuen Ramon Cots, Helga Escamilla, Èric Mas, Mia Parcerisa, Jesús Montaner, Judith Ramellat, Francesc Xavier Rovira i Eladi Sánchez. Deixen la junta, a banda de Gerard Argerich, Joan Ramon Cots, Ivan Viladrich, Mireia Casado, Aleix Casafont, Jordi Graell, Gemma Pujol i Ivan Vilaseca.

La nova Junta encara no ha començat a parlar del proper Carnaval, però ja estan buscant noves incorporacions per començar al setembre. «Abans érem vint i ara som dotze, s’ha rellevat tota la Junta directiva», destaca el nou president, que expressa que per a la preparació de setanta actes, que són els que acull el Carnaval de Solsona, va bé «poder fer diverses comissions» i que per això és necessari un mínim de divuit persones implicades en l’entitat.

El funcionament és assembleari. El president coordina les reunions setmanals i organitza les comissions, però no decideix ni se’n responsabilitza mai sol. «Som un equip, no és piramidal sinó molt horitzontal», destaca Àlex Vilanova, que subratlla que la seva intenció com a president no és imprimir cap segell personal sinó escoltar la veu dels més de mil socis a qui representa. «L’objectiu és fer un Carnaval que agradi al màxim de gent i continuar fent-lo tal com el coneixem», destaca.

Del Carnaval del 2023, Vilanova diu que de moment no hi ha la idea de modificar considerablement la festa. «Després de la pandèmia perseguim fer Carnavals tan normals com sigui possible. Que cada dijous de Carnaval surtis i sàpigues que celebraràs el Carnaval de sempre». Després del tancament de l’última festa, la junta vol reunir forces per posar-se a treballar en la nova edició al setembre.