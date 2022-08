Sant Llorenç de Morunys dona demà, dijous, el tret de sortida a la festa major. S’han programat vuit dies de propostes musicals, culturals i lúdiques per a totes les edats. L’Ajuntament celebra que, després de dos anys marcats per la pandèmia de la covid, «torni la festa amb normalitat». Tal com apunta l’alcalde, Francesc Riu, al programa d’actes, «segur que tots en tenim moltes ganes, i per això s’ha confeccionat una programació per a tots els públics, perquè tothom en pugui gaudir al màxim».

Concerts, balls, àpats populars, gegants, espectacles d’animació infantil, activitats esportives, correfoc i exposicions són algunes de les propostes previstes per aquests dies a Sant Llorenç de Morunys. (Els actes i horaris es poden consultar a: santllorens.ddl.net). La quarantena d’actes de la Festa Major de Sant Llorenç de Morunys compten amb la implicació de les entitats del poble, fet que aplaudeix l’alcalde: «Tots sabem el què costa trobar gent que vulgui estar al capdavant, però tot i les dificultats moltes continuen vives i amb ganes de fer coses per al poble i per a la Vall de Lord», comenta Francesc Riu. I afegeix que aquest any hi ha una entitat que juntament amb l’Ajuntament s’ha involucrat molt en poder aconseguir que el camp de futbol pugui tenir gespa artificial: «És el CE Sant Llorenç, que faran un sopar popular per recaptar fons per al projecte de la gespa i també, després d’un acord amb l’Ajuntament, gestionaran la barra del pavelló durant la festa major amb la mateixa finalitat». Francesc Riu, en la seva darrera salutació de Festa Major com alcalde, fa una crida a la participació i anima a tothom a sortir al carrer aquests dies de festa grossa a Sant Llorenç de Morunys. Actuacions musicals Balls i concerts per a tots els públics ompliran de música Sant Llorenç de Morunys. Demà a la nit, DJ Pinyones. Divendres, ball amb el grup Orgue de Gats i nit de festa amb Segonamà, Sarabia i DJ Circum Cisió. Dissabte a la nit Festa Flaixbac i després Adri DJ. Diumenge, hi haurà havaneres a la tarda i actuació de Berni’s Grouse a la nit. Dilluns a la tarda, trobada d’acordionistes de la Vall de Lord, concert amb Marc Anglarill i concert amb la Coral Morunys. I dimecres dia 10, correbars amb la txaranga Entrompats Band i ball amb l’orquestra Montecarlo. Actes infantils La Festa Major de Sant Llorenç de Morunys programa diverses propostes per al públic infantil. Dissabte, a les 5 de la tarda, es podrà veure l’espectacle Paüra, de la Belluga. Diumenge, també a les 5, es faran jocs d’aigua. Dilluns, dia 8, a les 11 del matí, animació infantil amb Lluís Atcher. Dimarts, a la mateixa hora, jocs de cucanya. Dimecres, a les 6 der la tarda, Tanaka Teatre presentarà El Peix Irisat. I dijous 11 d’agost, a les 11 del matí, conte musical per als més petits La Nana i l’avi Papet. Propostes esportives Els amants de l’esport i aficionats al ciclisme tenen una cita dissabte a la tarda a la Vall de Lord. Amb sortida des del Monegal i arribada a la plaça de les Eres de Sant Llorenç de Morunys, tindrà lloc la primera cronoescalada popular Tour du Lord L’atac du Van der Poel. Començarà a les 6 de la tarda i es faran rondes individuals cada mitja hora. Els organitzadors han programat de les 6 a les 8 Populatxo, de les 8 a 2/4 de 9 Canalla i de 2/4 de 9 a les 9 Pro’s. Hi haurà botifarrada i cervesa artesana per als ciclistes participants i espectadors. A part de la cronoescalada, dissabte al matí hi haurà torneig d’escacs. El dia abans, divendres, tirada de bitlles catalanes i partit de futbol femení.