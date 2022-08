La primera convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera per als Pirineus, que estan dotats amb fons públics del programa europeu anomenat POCTEFA, ha escollit un projecte liderat per l’associació forestal de la Vall de Lord.

La iniciativa triada pretén realitzar intercanvis d’experiències i coneixements entre tres associacions forestals per lluitar contra els incendis i l’abandonament del bosc.

En concret, la mateixa de la Vall de Lord, juntament amb la del Montnegre i Corredor, a la zona del Maresme, i la Sylvestre GDF, situada al Parc Natural dels Pirineus de l’Ariège. Al final del projecte, cada associació mostrarà els coneixements adquirits mitjançant unes jornades i material divulgatiu. La iniciativa ha estat escollida entre un total de 143 candidatures presentades.

Les accions que es duran a terme seran visites per mostrar els reptes a què s’enfronta cada soci i les maneres com s’hi actua. Alguns dels temes principals que es tractaran són la capacitat dels boscos de fixar carboni atmosfèric, la regulació hidrològica i la importància de definir les zones estratègiques per a la prevenció dels incendis.

També es vol tractar el silvopastoralisme, la biodiversitat, els avantatges de la silvicultura naturalística, el potencial dels boscos mixtos o la diversificació de productes fusters.

La iniciativa ha estat una de les 25 escollides del total de 143 candidatures presentades i admeses a les tres regions del Pirineu (Espanya-França-Andorra). L’associació forestal Vall de Lord aglutina més de 8.000 hectàrees forestals, de les més de 12.000 ha forestal que conformen aquesta vall del Solsonès.

El projecte pretén lluitar contra els incendis forestals i l’abandonament dels boscos i, per fer-ho, pretén comercialitzar la biomassa i el biocarbó que s’extregui dels boscos. Al mateix temps, volen engegar una línia de formació en treballs forestals i amb aquesta iniciativa esperen a més poder arribar a donar feina a una vintena de persones del territori.