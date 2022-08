El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat està avançant en el condicionament d’un vial ja existent que, amb les noves característiques, ha de facilitar la connexió entra la zona de l’Alta Segarra (Anoia) i el Bages passant majoritàriament pel Solsonès. Una connexió que, malgrat la proximitat, ara mateix és dificultosa per l’orografia i la distribució de la xarxa viària.

Es tracta del vial que connecta la carretera B-300, que va des de Calaf (Anoia) fins a Pinós (Solsonès) amb la BV-3002, que des de la carretera C-55, entre Súria i Valls de Torroella, puja cap a Salo.

Les obres suposen una inversió de prop de 3,7 milions d’euros, i l’objectiu principal de l’actuació que s’hi està ja materialitzant és el de millorar la seguretat i la comoditat en la conducció mitjançant l’eixamplament i la millora del ferm al llarg de més de 8 quilòmetres de longitud.

En concret, el projecte en execució permetrà eixamplar l’actual vial que actualment fa entre 4,7 a 5 metres d’amplada fins als 7 metres amb dos carrils de circulació de 3 metres i vorals de 0,5 metres cadascun així com la millora del ferm. També es construeixen cunetes transitables on sigui possible i s’adeqüen els elements de drenatge i de senyalització horitzontal i vertical i s’instal·laran barreres de seguretat.

Els treballs, amb un termini d’execució de sis mesos, es preveu que estiguin enllestits la tardor vinent. La delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Rosa Vestit, i el delegat teerritorial del departament de Territori, Toni Massegú, n’han visitat les obres sobre el terreny, juntament amb l’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta.

En paral·lel a l’execució del projecte també es treballa per fer el traspàs de la infraestructura, que actualment és de titularitat municipal perquè consta com a camí asfaltat, per tal que passi a formar part de la xarxa de carreteres de la Generalitat.

Concretament, el que es formalitzarà serà un conveni entre el Departament de Territori i l’Ajuntament de Pinós (Solsona) per fer efectiu el traspàs de la titularitat un cop fetes les obres.