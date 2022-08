L’exalcalde de Guixers Marià Chaure recull les memòries de la seva vida política en un llibre titulat Un alcalde de pagès que no era pagès. La presentació va tenir lloc a l’ajuntament de Guixers, en companyia de l’editor del projecte Joan Obiols. Chaure va agrair a l’escriptor solsoní l’ajuda a l’hora d’impulsar i crear el llibre. Tal com va assegurar l’exalcalde, abans de publicar-se «va anar moltes vegades a la paperera».

Chaure va explicar que va començar a escriure durant el confinament per la pandèmia a partir de la col·lecció que guarda de tots els diaris que parlaven del municipi. L’obra narra la seva experiència a l’alcaldia de Guixers durant 28 anys, entre el 1991 i el 2019, i com a president del Consell Comarcal entre el 2007 i el 2011. És un recull de les seves idees polítiques i explica tot el que vol explicar sense comprometre ningú, «sense noms ni cognoms», va especificar.

El llibre posa negre sobre blanc als pensaments i vivències, companys, anècdotes «i també algun entrebanc», va subratllar l’autor, «perquè en 28 anys no tot són flors i violes».

S’hi pot llegir els intents de demanar ajuda per millorar l’estat de la carretera de Berga que condueix fins a la vall. També alguns dels somnis que va tenir com a alcalde. Guixers no té poble sinó que és un disseminat i Chaure comparteix: «Sempre he somiat que aquí on hi ha l’ajuntament hi hagués un petit nucli», però va resultar impossible per l’elevat preu que demanaven els capellans pels camps que envolten la casa consistorial.

L’obra parla també de les relacions amb els municipis veïns, sobretot en qüestions de donar-se suport amb els projectes dels uns i dels altres. «Quan es va construir el pantà de la Llosa del Cavall nosaltres vam ser solidaris aigües avall», va dir.

Per acabar, el presentador de l’acte, Josep Maria Borés, va animar els alcaldes presents a escriure la seva experiència. La presentació es repetirà divendres que ve, a les 7 de la tarda, al Consell Comarcal del Solsonès.