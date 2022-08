El Consell solsoní busca solucions per als abocaments incontrolats

El Consell Comarcal del Solsonès està buscant solucions per intentar posar fi a un problema que s’ha cronificat, com és el dels abocaments incontrolats als punts de recollida de residus. Amb aquest objectiu, recentment s’han reunit diferents organismes de l’àmbit de la seguretat per posar sobre la taula mesures de pressió que evitin aquesta situació. A la trobada hi va participar la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, i representants dels Mossos d’Esquadra, els Agents Rurals i la Guàrdia Civil.

Segons fonts comarcals, l’acumulació de residus als punts de recollida és una problemàtica que s’ha accentuat des de la implantació del porta a porta. Sobretot afecta als punts del terme d’Olius: el de la Torregassa, el del Molí del Pont, el de Brics i el del Pla d’Olius, perquè es troben situats a l’entorn de la capital solsonina. El Consell ha demanat ajuda a les forces de seguretat per detectar als infractors i controlar així l’incivisme en el reciclatge.

El porta a porta ha millorat les xifres de recollida selectiva a les zones del Solsonès on s’aplica, com Solsona, Sant Llorenç de Morunys i el Pi de Sant Just. Però pel que fa a les zones on hi ha cases disseminades, encara hi ha contenidors disponibles que, en teoria, són només per a l’ús dels veïns propers. La realitat és que n’acaben fent ús persones a les que els incomoda el porta a porta i es generen acumulacions.

A finals de juliol el Consell Comarcal va iniciar la campanya «Al Solsonès es recicla més i millor» per fomentar la recollida selectiva i la correcta aplicació del reciclatge a les zones on no s’aplica el porta a porta. Entre la campanya d’educació ambiental i l’ajuda activa dels cossos de seguretat s’espera controlar l’incivisme i fer cada cop més efectiu l’objectiu del porta a porta i les mesures de reciclatge de residus que a poc a poc s’apliquen arreu.

En la reunió que van mantenir per tractar aquesta problemàtica, la presidenta va voler agrair especialment la coordinació i la bona entesa amb què van actuar els cossos de seguretat durant els incendis. També es va parlar sobre l’augment de delictes informàtics, sobretot dels robatoris de perfils a les xarxes socials.