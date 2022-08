Comencen la millora de l’accés al Port del Comte

El projecte de millora de la carretera d’accés al Port del Comte des de la LV-4241, que abasta els municipis de La Coma i La Pedra i Guixers ha començat a fer realitat les tasques prèvies, tot i que el gros de l’obra s’iniciarà passat l’estiu. El projecte preveu millorar el traçat en dos trams de la carretera, concretament els quilòmetres 2 i 4, per afavorir la seguretat en la conducció. També es reforçarà l’estabilització en el talús situat prop del quilòmetre 3,3, a la zona de les antenes. A més, es repararà i ampliarà la malla existent, s’eliminaran blocs de pedra i es col·locaran ancoratges per reforçar la seguretat en una zona delicada per la seva inestabilitat.

Per millorar el drenatge, es preveu posar formigó en diversos trams de cuneta i l’execució de noves obres de drenatge transversal. Alhora, s’aprofitarà l’obra per estendre les conduccions per al pas de telecomunicacions entre la intersecció de la carretera LV-4241 i l’inici de la zona urbanitzada i es millorarà el ferm a la carretera. El projecte compta amb un pressupost d’1,1 milions d’euros i un termini d’execució de vuit mesos. Ramon Costa, alcalde de La Coma i La Pedra, ha concretat que està previst que les obres comencin a principis de setembre, però que ara ja n’inicien els preparatius. Segons Costa, el termini d’execució és d’entre dos i tres mesos per intentar tenir-ho a punt abans no arribi l’hivern. «Si ens arriba abans el mal temps, s’enfocarà de cara a la primavera», hi afegeix.