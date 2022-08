Empreses d’oci dels pantans volen ajuts per compensar la poca activitat per la sequera

Empreses d’oci que treballen en pantans a la Catalunya central han fet un front comú per demanar més suport i ajudes a l’administració per poder fer front a la manca d’activitat amb què es troben aquest estiu. Com ja va explicar aquest diari en l’edició de diumenge, la sequera, que ha buidat considerablement d’aigua els embassaments, i també les limitacions d’accessos que ha comportat l’activació del Pla Alfa en alguns moments, ha reduït o fins i tot ha fet aturar les activitats d’aquestes empreses als embassaments del Solsonès i el Berguedà.

A la Llosa del Cavall, l’empresa Kayak K.1, lloga material i imparteix classes de piragüisme, paddle surf i fa altres activitats aquàtiques. El seu propietari, Artur Beiroa, lamenta que la falta d’aigua els ha obligat a aturar totes les activitats programades, i s’ha vist forçat a acomiadar quatre treballadors. «Aquí no tenim possibilitats de fer ERO», diu. Beiroa critica la manca d’ajuts per part del Govern: «Som un sector petit, a cada pantà hi ha una o màxim dues empreses i no tenim força perquè ens escoltin». Posa en valor la feina que fan i l’activitat que generen a les valls.

La situació es repeteix a la Baells, on l’empresa Indomit tampoc pot oferir activats pel baix nivell d’aigua. El seu responsable, Albert Palau, també reclama que s’articulin ajudes al sector a través de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme. «Entenem que una sequera és com una inundació», assegura.

Comparativa de l'abans i després del nivell de l'aigua al pantà de la Baells

L’embassament de Sant Ponç és l’excepció de les reserves de la regió central. Segons explica Mariona Martí, de l’empresa Tirantmitlles, que gestiona la Caseta del Pantà, l’embassament ha de mantenir un nivell mínim d’aigua perquè és on els hidroavions carreguen els seus dipòsits i això els permet desenvolupar activitats amb relativa normalitat. Amb tot, el pantà es troba a uns nivells molt més baixos que l’any passat.

Tot i això, Martí assegura que aquest any està sent molt complicat perquè també van haver d’estar 10 dies aturats per culpa de l’activació del Pla Alfa. «Som guies de muntanya i el primer que volem és preservar el territori, entenem la mesura però hi va haver falta de comunicació», lamenta. A més, assegura que aquest any hi ha molt menys turisme perquè es nota la crisi econòmica.

Per tot plegat, el sector ha decidit unir-se per reivindicar el seu paper i reclamar ajuts a l’administració. «Aportem molt a les valls», subratlla Beiroa. De moment, estan posant en comú l’afectació de cada empresa i, a partir d’aquí, valoraran com articulen les demandes. La responsable de Tirantmilles diu que a banda de reclamar ajuts, volen tenir més força perquè se’ls tingui en compte. «Semblem poca cosa, però som bastantes empreses i captem una part important del turisme», expressa Martí. A més, creu que la situació de sequera cada any anirà a més i considera que cal gestionar millor les situacions de crisi.