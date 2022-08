L’any 2006 Odèn era testimoni de com en Llorenç de Castellarnau i la seva gossa Ona es proclamaven vencedors de la primera edició del concurs de gossos d’atura que es duia a terme en aquest municipi solsonenc. Ara, disset anys després, Odèn celebra la quinzena edició del certamen.

Després de dos anys sense concurs a causa de la Covid tot està preparat per a una nova entrega, que tindrà lloc el proper diumenge 14 d’agost a l’Era del Piló del Montnou.

La Comissió del Concurs de Gossos d’Atura del Montnou, que és l’entitat organitzadora de l’esdeveniment, espera recuperar enguany la normalitat que es va viure tant l’any 2019 com els anteriors. En aquest sentit, afirmen que tenen la intenció d’aconseguir «que continuï sent un concurs de primer ordre, tant a nivell organitzatiu com d’espectacle». A més comenten que, tot i que l’assistència de públic dependrà de la meteorologia, «s’esperen aproximadament un miler de persones».

Sense canvis en el format

Ja ho diu la dita popular: quan quelcom funciona el millor és no tocar-ho. Precisament per aquest motiu la Comissió ha volgut mantenir el mateix format que en les edicions anteriors, consistent en una sola provade deu minuts de durada. A les 10 hores està previst realitzar el sorteig per conèixer l’ordre d’actuació dels pastors, i 30 minuts després s’iniciarà el concurs pròpiament dit, que durarà unes dues hores i mitja. Serà aleshores quan cada pastor haurà de dirigir el seu gos a través d’una sèrie d’obstacles per tal d’aconseguir conduir el ramat fins a tancar-lo al corral. Un ramat que, per evitar que s’estressi, es canviarà cada tres actuacions.

El jurat encarregat d’avaluar als participants estarà format per cinc pastors de diversos pobles del Solsonès, que puntuaran una a una cadascuna de les proves. Els tres primers classificats rebran un trofeu i un premi en metàl·lic, però cap participant marxarà a casa amb les mans buides, ja que tots ells rebran un lot de productes.

La comissió organitzadora ha confirmat que participaran al concurs un total de 10 pastors, que com és habitual no només són catalans. Així, està confirmada l’assistència de dos membres del País Basc, dos del País Valencià i dos de l’Aragó. La present edició comptarà amb la presència dels campions de Catalunya José María Pleguezuelos i Moisès Tarrés, així com de Javier Olaciregui, Ismael Boix, Ferran Riu, Andreé Colobert, José Antonio Ormazabal i Juli Bayot, campió d’Odèn en les edicions de 2012 i 2019.