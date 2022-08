Lladurs convertirà el castell en un centre d’observació astronòmica aquest any

Lladurs ha posat en marxa les obres de la primera fase de rehabilitació i consolidació del castell, que ara se centraran en la reconstrucció de l’antiga torre i de la sala adjacent. Aquests espais s’han pogut començar a restaurar gràcies al finançament obtingut del Departament de Cultura i també als ajuts europeus Leader, que van destinats sobretot a donar una utilitat a l’espai. I el projecte que el consistori ha decidit portar-hi a terme és el de convertir-lo en un centre astronòmic, segons ha explicat l’alcalde, Daniel Rovira.

El castell tindrà una sala d’interpretació astronòmica. Es podrà pujar a la torre a fer l’observació a través d’un telescopi portàtil que es podrà muntar i desmuntar. S’hi organitzaran activitats d’observació. «Per terminis d’execució de les obres, un dels condicionants que hi ha és que estigui llest al novembre», ha detallat Rovira, que ha concretat que ja s’hi ha fet arribar la connexió d’aigua, ara per a les obres però també per a les futures necessitats de l’equipament. A més, segons ha explicat l’alcalde, la idea és «instal·lar-hi plaques perquè sigui energèticament autònom».

Després d’aquesta primera fase d’obres es farà una altra actuació arqueològica. És un condicionant indispensable per restaurar la zona, ja que es tracta d’un Bé d’Interès Nacional. «És important per determinar si hi ha alguna cosa de valor o indicis del que hi havia hagut en el passat», subratlla Rovira, pel que fa a l’activació de la segona fase del projecte.

Ara s’ha començat per la part més antiga. La segona fase consistirà en la consolidació de les parets que van a continuació en direcció a l’antiga entrada del castell. El batlle exposa que aquestes fases «sempre són vives perquè, de vegades, en la inspecció arqueològica surten indicis d’on eren les parets antigament i cal tenir-ho en compte».

El projecte té set fases, però es preveu que tot el conjunt del castell es pugui fer plenament visitable tan bon punt s’enllesteixi la primera.

Aleshores ja estarà tot condicionat i equipat per fer possibles les visites astronòmiques i les explicacions corresponents del castell, ja que completar tot el conjunt del projecte previst «pot suposar molts anys», detalla Daniel Rovira.

L’execució de cada fase comportarà poder disposar d’un nou espai del qual es podrà gaudir i estarà disponible per adaptar-se a noves idees i activitats que siguin d’interès per a la comarca.

Es té notícia del castell de Lladurs des de l’any 1000, amb motiu de la venda d’unes vinyes del comte d’Urgell. S’hi accedeix a peu des de les fonts de Lladurs per un corriol fins al turó, on s’alcen les restes del castell i de la primitiva església de Santa Maria.

Les ruïnes que es mantenen pertanyen a èpoques diferents, amb edificis annexos i afegits, de manera que costa de distingir les que pertanyen al període romànic.